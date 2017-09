“Los independentistas viven instalados en una gran fantasía”, dijo el líder del PP en Cataluña

Xavier García Albiol aseguró que el gobierno de España, en manos de su partido, no permitirá que el referéndum del 1 de octubre “violente el derecho de los catalanes de seguir siendo españoles”.

El líder del conservador Partido Popular (PP) en Cataluña, Xavier García Albiol, aseguró que los dirigentes independentista “viven instalados en una gran fantasía”, pero el gobierno de España, en manos de su partido, no permitirá que el referéndum del 1 de octubre “violente el derecho de los catalanes de seguir siendo españoles”.

García Albiol, de 49 años, se hizo conocido en España como el alcalde “xenófobo” del PP por sus políticas de “mano dura” contra la inmigración. Fue precisamente su capacidad para “hablar claro” lo que hizo que Mariano Rajoy lo eligiera para hacerle frente a los independentistas en las última elecciones regionales de 2015, convertidas de facto en un plebiscito sobre la secesión de Cataluña.

Sin embargo, el ex alcalde de Badalona fracasó en el intento de aglutinar el voto del “no”, con lo que se vio obligado a gestionar un escenario en el que los conservadores cayeron de 19 a 11 escaños en el parlamento catalán, mientras los liberales de Ciudadanos pasaban a liderar la oposición siendo los referentes de los catalanes anti-independentistas.

