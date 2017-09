Japón: un fuerte terremoto sacudió la costa este, cerca de Fukushima

Por el momento no se registraron daños ni heridos; el epicentro del sismo estuvo ubicado 300 kilómetros al este de la ex central nuclear

Un terremoto de magnitud 6,1 en la escala de Richter sacudió la costa oriental de Japón. El sismo se sintió a las 2.30 hora local y por el momento no se registraron daños ni heridos.

El epicentro del sismo estuvo ubicado a 281 kilómetros al este de la ciudad de Kamaishi, en la gran isla de Honshu, la mayor del archipiélago, y a sólo 10 kilómetros de profundidad, según los servicios geológicos estadounidenses (USGS).

El epicentro también ocurrió cerca de la ex central nuclear Fukushima: a solo 300 kilómetros. La agencia meteorológica japonesa precisó que no existe alerta de tsunami.

En marzo de 2011, un terremoto y un tsunami ocasionaron una serie de incidentes en Fukushima. Se registraron explosiones en los edificios que contenían reactores nucleares y se liberó de radiación. Fue el peor accidente nuclear desde Chernóbil, en 1986.

Los residentes del área fueron evacuados y se creó una zona de exclusión. Una veintena de personas resultaron heridas y otras 20 fueron afectadas por la radiación. Hoy, las autoridades japonesas siguen trabajando para desmantelar la ex planta nuclear.

Comentarios

Comentarios