Cristina Kirchner: “No quiero que mis nietos se tengan que ir del país como en el 2001”

La candidata a senadora por Unidad Ciudadana habló ante jubilados en Lomas de Zamora y pidió “votar por el hoy, por el presente, por lo que está pasando”.

Cristina Kirchner continúa con su intensa campaña en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones del 22 de octubre. Ahora, estuvo en Lomas de Zamora acompañada por el intendente Martín Insaurralde y se dirigió a un público conformado mayormente por jubilados que festejaron su día en el municipio. Allí, la candidata a senadora por Unidad Ciudadana reiteró las críticas al Gobierno y pidió “votar por el hoy, por el presente, por lo que está pasando, por lo que nos quieren quitar y no nos vamos a dejar quitar”.

asimismo, se refirió al “endeudamiento espantoso y brutal” y sentenció: “No quiero que mis nietos o los de ustedes se tengan que ir el de país como en 2001 haciendo colas en las embajadas porque Argentina era un país inviable. A esto vamos con un endeudamiento feroz. ¿Quién podrá detener esto? Yo sola no. Son todos ustedes”.

La ex presidente hizo mucho hincapié en que “el pueblo no puede vivir esperando que le prometan que el futuro va a llegar” porque “la olla que pagarla hoy, las tarifas hay que pagarlas hoy y la comida hay que pagarla hoy”.

“Por eso nosotros nunca les prometíamos futuro, construimos presente, que es lo que la gente está necesitando, construir presente. Si no tenes laburo, ¿de qué futuro me estás hablando? Si no tenes más remedios porque no los podes pagar, ¿de qué futuro me estás halando? Si tu pibe no consigue laburo, ¿de qué futuro nos están hablando? Si el pibe en la primaria que tenia netbook y libros no los tiene, ¿de qué futuro me estás hablando? Quiero que quienes gobiernen no me hablen del futuro sino que se ocupen del presente”, resumió Cristina Kirchner.

Y agregó: “Se trata entonces de que este 22 de octubre votemos por el presente. Hay que votar por el hoy y por el ahora, el hoy y el ahora, ya no podemos decirle a una madre, que quedó sola en el hogar, con los hijos, que espere, que ya va a llegar. Tenemos que dar la respuesta ahora, tenemos que hacerle saber esto al Gobierno todo el tiempo”.

En el final, mandó un mensaje directo a los jubilados: “Poner la plata en manos de los jubilados es poner plata en el consumo y eso es poner plata en la industria, en los comercios, en la actividad. Ustedes la plata la gastan acá, no la depositan en Panamá, la gastan en la Argentina”.

