Crimen de Candela: prisión perpetua para Bermúdez y Jara y 4 años para Gómez

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 condenó a prisión perpetua a Hugo Bermúdez (59) y a Leonardo Jara (37), y a 4 años de prisión a Fabián Gómez (45), los tres acusados por el crimen de Candela Sol Rodríguez, la niña de 11 años secuestrada y asesinada en 2011 en Hurlingham.

El 20 de julio último, los fiscales Pablo Galarza, Antonio Ferreras y Mario Alberto Ferrario expusieron sus alegatos y solicitaron prisión perpetua para Bermúdez y Jara y ocho años de cárcel para Gómez.

El fiscal Ferrario, que intervino en la instrucción de la causa, sostuvo que los dos primeros fueron coautores de “privación ilegal de la libertad coactiva seguida de muerte” y el tercero fue “partícipe secundario” del secuestro sufrido por la niña.

En los alegatos, Galarza dio por acreditado que Candela fue víctima de abuso sexual pero no imputó a ninguno de los acusados de ese delito para no modificar la carátula con la que habían llegado a juicio y evitar que las defensas puedan plantear alguna nulidad.

Para el funcionario judicial, el 22 de agosto de 2011 Candela “fue sustraída por tres sujetos en una camioneta Ford EcoSport negra”, la mantuvieron cautiva algunos días en la localidad de San Martín y luego estuvo en Villa Tesei, partido de Hurlingham.

Allí, primero estuvo secuestrada en una vivienda de la calle Kiernan 992, conocida por la prensa como “la casa rosa” (para la querella no fue llevada a ese inmueble) durante un breve lapso y después la trasladaron a otra propiedad de Cellini 4085, que estaba abandonada.

Según el fiscal, entre las 20.30 del 29 de agosto y las 8.30 del día siguiente, Bermúdez “abusó sexualmente de la niña con un elemento duro por vía anal y la sofocó” tapándole la nariz y la boca mientras la sostenía desde atrás.

Respecto de Jara, Galarza afirmó que realizó el llamado extorsivo a la familia de Candela mientras estaba cautiva y sostuvo que “su suerte está echada por las pericias de voz” efectuadas por Gendarmería Nacional.

Mientras que a Gómez lo situó en la casa de Kiernan por dichos de un vecino que lo vio allí cuatro días antes del hallazgo del cuerpo de Candela a 30 cuadras de esa propiedad y por llamadas que mantuvo con los otros dos imputados.

En tanto, el fiscal Ferreras dijo que se halló ADN de la nena en un bol y en una taza de la casa Kiernan y de Bermúdez en un palo de madera de la casa de Cellini y dentro de una taza que se encontraba en la vivienda de la ex concubina de Jara, lo que prueba la vinculación entre ambos.

Por su parte, Román Makinistián, abogado de Nancy Carola Labrador, pidió al TOC 3 que condenen a prisión perpetua a Bermúdez y Jara, tras lo cual consideró que Gómez debía ser absuelto por el beneficio de la duda.

Hugo Elvio Bermúdez: Fue sentenciado como culpable de ser el autor material del asesinato. Además, habría sido quien facilitó el ingreso de Candela a la segunda casa donde estuvo retenida, en Villa Tesei. Es quien, también, abusó sexualmente de Candela.

Leonardo Jara: También recibió perpetua. Realizó una llamada intimidatoria a una tía de Candela tres días antes del hallazgo del cadáver. “Ahora sí que no la vas a encontrar nunca a tu hija. íJamás la van a encontrar! Te lo aseguro yo, hasta que esa conchuda no devuelva la guita, no la va a ver nunca más… Que le pregunten al marido dónde dejó la guita”, le dijo.

Fabián Gómez: Partícipe secundario, recibió cuatro años de prisión. Fue una de las personas que realizó las tareas de inteligencia en una de las casas donde se mantuvo cautiva a la menor, en la calle Kiernan, también en Villa Tesei.

En tanto, los defensores oficiales Luis Carpaneto y Rodolfo Jorge, quienes representan a Gómez y Hugo Bermúdez, respectivamente, pidieron la absolución por “falta de pruebas”.

Los abogados rechazaron la acusación de los tres fiscales de juicio y durante casi siete horas expusieron sus argumentos ante el TOC 3 de Morón, integrado por los jueces Diego Bonanno, Raquel Lafourcade y Mariela Moralejo Rivera.

El último en alegar fue el abogado particular Adrián Corvalán, quien solicitó que su defendido Jara sea absuelto ya que “la única prueba” que hay contra él fue “manipulada”.

