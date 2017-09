Comienza la convocatoria para el Plan 111 Mil Plus en Tandil

Con el objetivo puesto en cubrir la demanda laboral de las Industrias Basadas en el Conocimiento, uno de los sectores con mayor crecimiento y nivel de exportación de la Argentina, se lanzó el año pasado el Plan 111 Mil, el cual busca formar y capacitar a jóvenes para que puedan trabajar en empresas del sector. En la misma línea, a partir del mes de octubre, Tandil será sede del lanzamiento de una nueva propuesta: el Plan 111 Mil Plus (Inclu-Tec) con una marcada finalidad social, al pretender acercar esta herramienta de desarrollo, a

aquellos jóvenes que se encuentran en una situación más vulnerable.

La implementación local del Plan 111 Mil, es el resultado de un esfuerzo conjunto de Argencon (agrupación de empresas que exportan servicios basados en el conocimiento); la Cámara de Empresas de Software de Tandil (CEPIT); la UNICEN; la Oficina de Empleo del Municipio; el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación -a través de su gerencia local- y el Instituto Nacional de Educación Tecnológica – INET. Desde su lanzamiento en el mes de abril, se incorporaron unos 150 participantes, quienes actualmente continúan capacitándose hasta completar los módulos que incluyen la propuesta.

En Tandil, en donde el sector demandará a más de 1.500 profesionales en los próximos 4 años, se prevé iniciar el próximo mes de octubre la versión Plus del Plan cuyo objetivo, como se mencionó con anterioridad, es acercar esta oportunidad de formación y capacitación certificada a jóvenes en situación de vulnerabilidad económico-social. Esta certificación, con validez nacional y avalada por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Producción de la Nación, les dará a estos jóvenes una herramienta fundamental para poder ingresar a trabajar al mundo de la industria de los servicios basados en el conocimiento, como el software, o de continuar formándose en la universidad, y conseguir un título universitario con dos años más de estudio, a través de la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas -TUDAI.

Esta edición del Plan está dirigida a jóvenes, hombres y mujeres, de entre 18 y 24 años con residencia en el país, que no hayan finalizado sus estudios secundarios o estén cursando el último año, y se encuentren actualmente desempleados o con empleo informal. Estos criterios son compatibles, a su vez, con las diferentes líneas del Programa “Empleo Joven” del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

El Plan 111 Mil Plus (Inclu-Tec) suma a la capacitación técnica, formación en habilidades socioemocionales y en inglés, además de una práctica profesional y el acompañamiento de una ONG para sostener el compromiso y esfuerzo de los participantes. Todos estos elementos tienen el objetivo de mejorar sustancialmente la empleabilidad de los jóvenes.

Para el desarrollo de esta propuesta, se suma a la Federación Mesa Solidaria de Tandil, como un nuevo actor social con experiencia en el trabajo articulado entre ONGs, para que se ocupe de la convocatoria, selección y acompañamiento de los jóvenes durante todos los meses de duración de la capacitación (aproximadamente 10 meses).

Para dar a conocer el Plan e inscribir a los participantes, la Mesa Solidaria, estará visitando a las diferentes ONGs e instituciones educativas con sede en los diferentes barrios de la ciudad.

Los interesados podrán pre-inscribirse completando el siguiente formulario https://goo.gl/45tAY1 o a través del siguiente correo electrónico: 111milplustandil@gmail.com

