Caso Ciccone: Confirman el inicio del juicio el 3 de octubre

La Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) rechazó un planteo contra la realización del juicio oral y público por delitos cometidos en la venta de la ex Ciccone Calcográfica, cuyo inicio está pautado para el próximo 3 de octubre, y que tendrá como principal protagonista al ex vicepresidente Amado Boudou.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal desestimó un recurso interpuesto por el abogado Rafael Resnick Brenner, ex asesor de la AFIP, contra la decisión del Tribunal Oral Federal Cuatro (TOF 4) que dispuso el inicio del debate del caso Ciccone para el 3 de octubre.

La defensa de Resnick Brenner había planteado la nulidad de la citación a juicio, con el argumento de que aún no se concluyó la investigación respecto del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, también implicado en la causa.

La defensa del letrado sostuvo que, antes de realizar el juicio oral, se debía agotar la etapa sumarial contra Echegaray, pero la Sala IV, con la firma de los camaristas Gustavo Marcelo Hornos, Juan Gemignani y Mariano Borinsky, desestimó el recurso.

