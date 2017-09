Se realizan tareas de mantenimiento y reprogramación de la Onda Verde de avenidas

El Municipio de Tandil está desarrollando tareas de mantenimiento y reprogramación del Sistema de onda verde de todas las avenidas de la ciudad, por lo que informaron que durante los próximos días no estará funcionando con exactitud.

Las tareas, a cargo de la Dirección General de Servicios, comenzaron esta semana y se extenderán por varios días. Desde esa área comunal detallaron que se trata de un trabajo que se debe realizar tras cierto periodo de tiempo y que es necesario para garantizar el buen funcionamiento del sistema.

“Debido a la ejecución de estas tareas, durante los próximos días se registrarán fallas del sistema, que no estará funcionando con exactitud en la coordinación de las ondas verdes”, agregaron.

Finalmente aclararon que no funcionará la onda verde, pero si el sistema de semaforización. “Les pedimos a los conductores que circulen con precaución por las avenidas, para evitar inconvenientes o accidentes y que sepan disculpar las molestias que puedan causar estos trabajos, que reiteramos era necesarios e impostergables”.

