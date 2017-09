Enfermería va por reconocimiento a la tarea

En la Asamblea realizada ayer con miembros de la Comisión Directiva del STMT, encabezados por su Secretario General, Roberto Martinez Lastra; y los enfermeros del SISP (Hospitales Ramón Santamarina, de Niños Debilio Blanco Villegas, Enrique Larreta de María Ignacia Vela, y Centros de Salud Comunitaria) resolvieron declarar el estado de alerta y movilización.

Los trabajadores enfermeros pertenecientes al SISP se declararon en estado de Alerta, Movilización y Asamblea permanente, desde ayer.

“Motiva esto la falta de respuesta por parte del Departamento Ejecutivo al reclamo de una bonificación que reconozca la función, la cual fuera solicitada en innumerables notas y planteada en paritarias por el Sindicato en varias oportunidades”, indicaron desde el gremio.

Por otra parte y “en virtud de no contar con las condiciones de trabajo y los recursos humanos necesarios, se verá afectada la posibilidad de internación de pacientes, al no poder garantizar una correcta calidad de atención, tal cual lo exige el ejercicio de la profesión”.

“Esto último que señalamos no tiene relación con el reclamo y la protesta que llevaremos adelante, estas dificultades han sido informadas a las autoridades en reuniones mantenidas con los mismos”, destacan en la resolución.

Comentarios

Comentarios