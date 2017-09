Unidad Ciudadana: Cientos de jóvenes participaron del Día de la Juventud en la Glorieta

Este sábado Unidad Ciudadana conmemoró el Día Nacional de la Juventud, una fecha trágica que buscan reconvertir en un espacio de encuentro. Se llevó a cabo en la glorieta de la plaza del centro desde las 4 de la tarde y hasta pasadas las 10 de la noche a 41 años de La Noche de los Lápices.

Ese episodio ocurrió el 16 de septiembre de 1976, cuando la última dictadura cívico militar realizó una serie de diez secuestros y asesinatos de estudiantes de secundaria en la ciudad de La Plata. Los desaparecidos eran, casi todos adolescentes menores de 18 años, que fueron torturados antes de ser asesinados.

Las víctimas fueron en su mayoría estudiantes de la UES (Unión de Estudiantes Secundarios) que reclamaban por el otorgamiento del boleto de colectivo con descuento estudiantil.

EN LA GLORIETA

Durante toda la tarde tocaron bandas, hubo ferias y corrió el mate para mitigar el frío. En el lugar Rogelio Iparraguirre, primer candidato a concejal por Unidad Ciudadana, contó que “en su último año de mandato el expresidente Néstor Kirchner estableció el 16 de septiembre como Día Nacional de la Juventud, obviamente en conmemoración de aquel día de hace 41 años”.

“Hace cuatro años que lo hacemos y nos parece importante no solo como una fecha de recupero para seguir siempre los argentinos teniendo muy presente la Memoria la Verdad y la Justicia en una sociedad que no solo debe encontrarse con su pasado sino que tenga la capacidad de proyectarse para el futuro” estimó.

Además agregó que “también nos parece que tiene que ser una fecha de celebración donde los jóvenes se puedan encontrar siendo de diferentes expresiones o de diferentes palos, como se dice, y tengan un espacio para hacerse escuchar, nos gusta generar y brindar los espacios para eso”.

Finalmente Iparraguirre aseguró que “es una fecha que adquiere una relevancia especial en estos días, porque todos los argentinos, pero estoy convencido de que muy especialmente los más jóvenes son los que nos dicen en una sola voz, todos los días desde hace 44 días “¿Dónde está Santiago Maldonado?”, queremos que aparezca Santiago Maldonado con vida, queremos que el Estado se haga responsable porque decimos que el Estado es responsable. En una fecha como la de hoy, tan simbólica, que esté presente este reclamo es algo que no podemos obviar”.

