Un sismo de mediana intensidad afectó al centro-norte de Chile

El epicentro estuvo ubicado a 45 kilómetros al oeste de Los Vilos y a 32 km de profundidad. No se reportaron daños a personas ni a infraestructura.

Un sismo de mediana intensidad sacudió la región chilena de Coquimbo, 250 kilómetros al norte de Santiago, con una magnitud que alcanzó 5.5 grados en la escala de Richter. El Centro Sismológico Nacional precisó que el epicentro estuvo ubicado a 45 kilómetros al oeste de Los Vilos y a 32 km de profundidad.

La Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior (Onemi) no reportó daños a personas ni a infraestructura, como tampoco una alteración de los servicios básicos. Por las condiciones del temblor, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) indicó que el movimiento telúrico no reúne las características para generar un tsunami.

El sismo fue percibido en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O´Higgins.

