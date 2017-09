Leonardo Sarquís: “Falta documentación y hay demoras en la emergencia agropecuaria”

El ministro de Agroindustria de la Provincia, Leonardo Sarquis, visitó la ciudad y afirmó que “seguir metiendo preocupación no le hace bien a nadie, sino que hay que ocuparse del tema realmente”, expresó sobre las inundaciones en los campos de Tandil y el resto del territorio bonaerense.

“Hoy los cascos urbanos no se inundan por alguna razón, quiere decir que los estados provincial y nacional estamos trabajando bien”, indicó.

Evaluó que “las napas de agua están muy arriba desde hace tiempo, cuando tenés lluvias sin lugares para conducirlas pasa lo que pasa ahora, tenés sitios donde se triplicó el nivel de precipitaciones, y básicamente las obras no se hicieron en el tiempo y forma”.

Sarquís sentenció que el Gobierno defiende el Comité Interprovincial de Cuencas, donde Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Buenos Aires muestran sus obras para que no se perjudiquen entre ellas.

En la Provincia de Buenos Aires -añadió- “tenemos tres esquemas de obras, las de emergencia, alcantarillas, limpieza de canales, etcétera. Después las 58 obras cortas que benefician a los municipios, que están en curso en 2017 y culminarán en 2018. Y luego el Plan Maestro del Salado, etapa cuarta, una inversión de 1.000 millones de dólares. Ya se invirtieron 1.600 millones de pesos, para empezar los primeros 27 kilómetros. Luego vienen 34 kilómetros en un segundo tramo, donde se lanzó la licitación. Y ya se trabaja en los restantes 500”, detalló el ministro.

Sobre la emergencia agropecuaria pedida por Tandil aseguró Sarquís que las demoras se deben “a falta de una parte de la documentación por parte del municipio, que presentó la solicitud el 24 de Agosto. Los listados de productores ya están. Lo trataremos en la reunión de la Cedaba, pero nosotros priorizamos las áreas más afectadas. No hay ninguna acción deliberada para trabar la emergencia, las cosas tardan porque hay que cumplir con los procesos”.

El ministro explicó que la Argentina puede “producir alimentos para 600 millones de personas si hacemos las cosas medianamente bien. Buenos Aires puede producir la mitad de esa cifra. Es una Provincia con una agroindustria muy fuerte pero quedan cosas por hacer. Podés tener pérdidas de 300 millones por las inundaciones mientras a la vez hay una cosecha récord de trigo”.

El titular de la cartera bonaerense enfatizó que “la Provincia tiene más de 4 millones de hectáreas afectadas por el agua, de las cuales 1.500.000 están inundadas y el resto afectadas. Hay que ser cautos, con el buen tiempo el agua se va a evaporar”.

“Nuestro foco es tener más trigo y maíz, en una primera campaña de trigo y maíz aumentamos 23 % los rindes, pero cuando las obras empiecen a impactar positivamente, el agua dejará de molestar en algunos lugares”, subrayó Sarquis.

