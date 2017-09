La interna del PJ, al rojo vivo: un jefe de la CGT le pidió a Cristina Kirchner “dar un paso al costado”

Juan Carlos Schmid llamó a un “voto opositor” en la provincia de Buenos Aires, pero aclaró que no lo haría por la ex presidenta, a quien distingue como un obstáculo para la unidad del peronismo

Juan Carlos Schmid , uno de los integrantes del triunvirato de mando de la CGT, se refirió hoy a la interna del peronismo y consideró que Cristina Kirchner debería “dar un paso al costado” para facilitar la reconstrucción del partido.

“Pensando con grandeza, pienso que Cristina Kirchner tiene que dar un paso al costado y ponerse en un rol aglutinador. Lo más importante es tratar de recuperar el envión histórico de aquello de lo que ella fue una protagonista exclusiva”, señaló Schmid en declaraciones a radio Del Plata.

El sindicalista, que representa al sector de Hugo Moyano en la CGT, tuvo que salir a aclarar que no votaría a Cristina Kirchner después de haber convocado el sábado pasado a “ejercer un voto opositor” en la provincia de Buenos Aires.

“Decir que yo llamé a votar por Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires es una interpretación de los medios y estamos en un período electoral que es proclive a ese tipo de interpretaciones. Yo llamé a un voto opositor sobre un trazado económico que no nos tiene en cuenta, y hay varias opciones en la oposición”, aclaró. Luego, agregó: “Yo votaría a Randazzo por el valor que tiene para mí cumplir con la palabra empeñada. A mí no se me puede encuadrar dentro del kirchnerismo”.

Schmid argumentó la distancia de algunos sindicalistas con la ex presidenta. “En su último mandato hubo giros conservadores. Cuando se reformuló la ley de accidentes de trabajo, el tema Ganancias. Ella fue la que me dijo a mí personalmente que parecemos la aristocracia obrera. Ni el gobierno anterior ni este gobierno resolvió el tema de Ganancias. Sigue siendo un tema urticante”, dijo el portuario.

Comentarios

Comentarios