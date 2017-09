Enfermeros se declararon en “estado de alerta y movilización”

Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales anunciaron que en la asamblea desarrollada el viernes pasado, los enfermeros resolvieron declararse en estado de Alerta y Movilización, a partir de este lunes.

De la asamblea, encabezada por el titular del STMT, Roberto Martínez Lastra; participaron enfermeros de los Hospitales Ramón Santamarina, Debilio Blanco Villegas, Enrique Larreta de Maria Ignacia Vela y de los Centros de Salud Comunitaria.

Allí se resolvió la medida, motivados por “la falta de respuesta por parte del Departamento Ejecutivo al reclamo de una bonificación que reconozca la función, la cual fuera solicitada en innumerables notas y planteada en paritarias por el sindicato en varias oportunidades”, explicaron.

Y desde la misma organización sindical, añadieron que “en virtud de no contar con las condiciones de trabajo y los recursos humanos necesarios, se verá afectada la posibilidad de internación de pacientes, al no poder garantizar una correcta calidad de atención, tal cual lo exige el ejercicio de la profesión”.

“Esto último que señalamos no tiene relación con el reclamo y la protesta que llevaremos adelante, estas dificultades han sido informadas a las autoridades en reuniones mantenidas con los mismos”, advirtieron.

Al respecto, Martínez Lastra sostuvo que “es un reclamo que lleva tres años, de un pedido de reconocimiento a la tarea, de un plus, y siempre se nos dijo que se podía llegar a dar, pero nunca hubo una respuesta por escrito y llegó un momento, ahora, en que los compañeros, al tener pocos recursos humanos, por cómo se está incrementando la salud en Tandil, ven que no se incorpora gente en enfermería”.

“Lo que por un lado se anuncia con bombos y platillos, internamente significa que hay compañeros que están haciendo doble turno, y como no les pagan horas extras, se tienen que tomar el día y cuando lo piden, no se los dan por falta de personal”, detalló.

El dirigente sindical agregó que “también se está pidiendo por la ‘insalubridad’, en varios sectores. Eso tampoco se les da. Hay compañeros que ya están cansados de cubrir más camas de las que indica la ley, y llega un punto en que los trabajadores ven que la plata se va por otro lado y ahora le están pidiendo al Ejecutivo que cumpla, por lo menos, con una respuesta de lo que están planteando”.

Este lunes, Martínez Lastra mantuvo una reunión con las autoridades del Sistema Integrado de Salud Pública, en la que, según el sindicalista, los funcionarios “nos pidieron más tiempo, pero la gente ya no les da más tiempo. La paciencia se colapsó. Y a medida que pasen los días y no haya una respuesta, lamentablemente, podemos ir a una medida de fuerza importante”.

