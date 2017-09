El hijo de Julio López dijo que en la causa “se hizo todo, pero no se logró el cometido”

Al cumplirse otro año de la desaparición de su padre, Rubén López indicó en Télam Radio: “Son 11 años de no tener las pruebas reales, las sospechas las tenemos hace mucho tiempo, pero las pruebas para condenar no”.

El hijo de Julio López, Rubén López, al cumplirse otro año de la desaparición de su padre, manifestó que en la causa “se hizo todo pero no se logró el cometido” y que “tal vez no se estuvo a la altura”, e indicó que “son 11 años de no tener las pruebas reales para condenar”.

“No sabíamos que existía protección a testigos, evidentemente falló la justicia cuando mi viejo declaraba e identificó a 20 personas o más, y el juicio era solo a Etchecolatz, que estaba detenido, pero aquellos que él nombró estaban en la calle. Alguien se tendría que haber avivado que tal vez a López había que haberlo cuidado”, dijo.

En declaraciones a Télam Radio, expresó que las causas de López y Maldonado “no son iguales, ni los contextos políticos y jurídicos” pero afirmó: “La familia de Santiago vive lo mismo que nosotros hace 11 años y sabemos lo que se siente”. “No importa desde qué lugar pero salgamos a reclamar por Jorge Julio López y también por Santiago Maldonado”, concluyó.

