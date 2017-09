Condenaron a Alexis Zárate a seis años y medio de cárcel por abuso sexual

El ex jugador de Independiente y actual defensor en el club Temperley, fue condenado por el abuso sexual con acceso carnal de una joven cometido en 2014, aunque no quedará detenido hasta que la sentencia quede firme.

El futbolista Alexis Zárate, el ex jugador de Independiente y actual defensor en el club Temperley, fue condenado hoy a seis años y medio de prisión por el “abuso sexual con acceso carnal” de una joven cometido en 2014 en un departamento de la localidad bonaerense de Wilde, aunque no quedará detenido hasta que la sentencia quede firme.La decisión del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Lomas de Zamora recayó sobre el futbolista que figura en la lista de convocados para disputar esta noche el partido correspondiente a la tercera fecha de la Superliga.

“Espero que se haga Justicia y que vaya preso, por mí y por todas las chicas a las que les puede llegar a pasar esto”, dijo tras el fallo Giuliana Belén Peralta (25), quien sufrió una crisis de nervios. Además de la condena, el tribunal presidido por el juez Nicolás Plo rechazó el pedido de la particular damnificada para que el actual delantero de Independiente Martín Benítez (23), quien al momento del hecho era su novio, y el entonces jugador de la cuarta división del “rojo” Nicolás Pérez (22), sean investigados por “falso testimonio”.

Tras la condena, tanto la familia de la joven como la de Zárate se mostraron aliviadas, aunque por motivos diferentes: en el caso de la primera por haber conseguido la condena y en el caso de la segunda porque sigue libre. “Lo que esperábamos era realmente la detención porque la vida de Giuliana se detuvo hace tres años y medio y este hombre no estuvo ni media hora en una comisaría. Vamos a apelar la sentencia y vamos a insistir con la inmediata detención”, expresó la abogada de la joven. Por su parte, el jugador dijo luego que está “muy tranquilo” porque Dios lo “libera de todo esto” y su abogado Gonzalo Falco, el cual había pedido la absolución, afirmó que apelará el fallo del TOC 1.

