Aldosivi aprovechó su momento y derrotó a Santamarina

El tiburón venció por 2 a 1 al aurinegro en un cotejo disputado anoche en el estadio San Martín. Antonio Medina y Fernando Telechea, en el primer tiempo, marcaron los goles de la visita. Braian Guille descontó para los tandilenses en el complemento.

El estreno del aurinegro en la temporada 2017/2018 de la B Nacional no fue el esperado, debido a que Aldosivi de Mar del Plata lo superó anoche por 2 a 1 en un compromiso disputado en el estadio San Martín.

Los tandilenses fueron superados claramente en la primera mitad ante un adversario que manejó muy bien el balón. Somoza y Brum coparon la zona media para adueñarse de ese sector, venciendo en el duelo a Pierce y Cardozo.

Mientras que el tridente que conformaban Arnaldo González, Fernando Telechea y Antonio Medina era letal en los metros finales. Mientras que los dueños de casa sufrieron por errores individuales de sus defensores y los pagaron muy caros.

De movida, cuando iba apenas un minuto, Telechea le robó el balón a Barrionuevo y asistió a Medina. El ex Central probó de media distancia y su remate dio en el travesaño. Un rato después, González ganó por la derecha y metió un centro para que Barrionuevo gane por arriba y meta un cabezazo que se fue desviado.

Guille, jugando como volante por la izquierda, iría de menor a mayor para convertirse en el mejor futbolista del equipo de Arzubialde. El ex Racing intentó con un disparo de media distancia que se fue desviado.

Hasta que a los 22´ llegó la apertura del marcador. Telechea se la robó a Sánchez y le metió un pase perfecto a Medina. El delantero ganó en velocidad y definió ante Papaleo para decretar el 1-0.

Sobre la media hora, Santamarina estuvo muy cerca de llegar al empate cuando González Metilli, al conectar un centro de Barrionuevo, definió dentro del área y Moyano detuvo lo que parecía la igualdad de los tandilenses.

Hasta que cuando quedaba muy poco para finalizar la primera parte, Arnaldo González apareció sobre la izquierda para habilitar a Telechea. El balcarceño le ganó en el duelo a Sánchez y definió para establecer el 2-0.

La historia en el complemento fue distinta ya que el elenco de Arzubialde tuvo otra actitud. Se animó a jugar más adelantado, empezó a tener más el balón y de a poco se fueron acercando sobre el arco de Moyano.

Cuando se jugaban 20´, González Metilli lo vio a Guille y le metió un pase profundo. El juvenil que llegó desde Racing eludió un rival y desde la puerta del área sacó un excelente zurdazo que se metió en el ángulo para convertir un golazo.

A partir de allí, los locales fueron arrinconando al rival y estuvieron cerca de la igualdad. Michel, tras un tiro de esquina, apareció para sacar un zurdazo de media distancia que se fue muy cerca del arco. Telechea, en una contra, ingresando por la derecha definió cruzado en lo que podría haber sido el tercero de la visita.

El recientemente ingresado Martínez, de cabeza, tuvo su chance para el aurinegro pero el balón fue a las manos de Moyano. De esta manera, con poco tiempo por jugar, los tandilenses se quedaban con las manos vacías en su primera presentación.

Aldosivi aprovechó los momentos y se llevó una importante victoria de Tandil. Santamarina pagó caro sus errores y, por primera vez en la era Arzubialde, perdió en el estadio San Martín.

SANTAMARINA 1 – ALDOSIVI 2

Santamarina (1): Joaquín Papaleo (5); Alfredo González Bordón (5), Tomás Berra (5), Salvador Sánchez (4), Fernando Biela (5); Francisco González Metilli (6), Leonel Pierce (6), Agustín Cardozo (4), Braian Guille (7); Ezequiel Barrionuevo (5) y Martín Michel (5).

DT: Héctor Arzubialde.

Aldosivi (2): Sebastián Moyano (6); Ismael Quilez (6), Ezequiel Parnisari (6), Franco Canever (6), Lucas Kruspzky (6); Diego Villar (4), Leandro Somoza (6), Roberto Brum (6), Arnaldo González (6); Antonio Medina (6) y Fernando Telechea (7).

DT: Walter Perazzo.

Arbitro: Yamil Possi.

Cancha: Estadio San Martín.

Amonestados: Fredes (S). Brum (A).

Cambios: Fredes x Cardozo y Martínez x González Metilli (S). Yeri x Villar, Orfano x Medina y Franco x González (A).

Goles: PT 22´ Medina (A), 39´ Telechea (A). ST 20´ Guille (S).

Comentarios

Comentarios