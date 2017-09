A finales de junio cuando se venció su contrato, por algunos problemas personales, Leonel Pierce optó por no renovar su vínculo con Santamarina hasta fin de julio ya que tenía la necesidad de estar cerca de su familia.

Su salida fue un tanto extraña teniendo en cuenta que venía teniendo continuidad, sumando buenas actuaciones que le habían permitido tener cierta regularidad. Luego de haber solucionado algunos inconvenientes cerca de sus seres queridos, estando en pleno contacto con Héctor Arzubialde, no dudo en regresar a Tandil.

El muy buen volante central, luego del entrenamiento realizado en el estadio San Martín, charló con LA VOZ y sostuvo que “volví con la expectativa de jugar y me preparé de la mejor manera para tener la chance. Estoy listo para el inicio de una nueva temporada que seguramente será muy dura por la calidad de los rivales que tendremos”.

“Cuando volví me dí cuenta que hay muchos chicos que legaron y tienen muy buenas condiciones técnicas y con la pelota. Hay muy buenos delanteros y mediocampistas, realmente con el correr de los entrenamientos pude encontrar un plantel interesante”, detalló el ex Racing Club de Avellaneda.

Más tarde aseguró que “entendimos lo que prentende el técnico que es presionar lo más arriba posible y saber aprovechar las oportunidades que se nos presenten en los partidos. Vamos a intentar ser un equipo compacto, presionando bien arriba para que el adversario pueda sentir esa presión”.

Consultado sobre la dupla que harán con Agustín Cardozo, Pierce contó que “la verdad nos fuimos sintiendo muy bien en todos los partidos que nos tocó jugar, tanto para los suplentes como para los titulares. Estuvimos entrenando siempre juntos y nos complementamos muy bien, cumpliendo de manera similar lo que hacíamos anteriormente con Miltón (Zárate).

Pensando en lo que será el debut de esta noche, el mediocampista expresó que “Aldosivi se reforzó muy bien, con gente de renombre. Creo que estaremos en condiciones de hacernos fuerte de local como lo hicimos el torneo pasado. Ojalá que podamos entrar al reducido ya que la idea es apuntar bien alto, yendo partido a partido y ver para que estamos a partir de la sexta o séptima fecha”.

