“Tenemos que ser inteligentes y aplicados para disimular algunas carencias”, sostuvo Arzubiade

Héctor Arzubialde es una persona frontal y que nunca va a andar con vueltas, ya sea en su trabajo diario con los jugadores, relación con los dirigentes y también para responder a las consultas de la prensa.

El técnico de Santamarina reconoce en la intimidad pero también en público que no llegan de la manera esperada al debut en la B Nacional. Los motivos son varios, empezando por una pretemporada que comenzó más tarde de lo previsto y sumado a la masiva partida de varios pilares del último equipo que terminó en la octava posición del torneo pasado.

Igualmente sabe que cuando la pelota empiece a rodar todo eso será parte del pasado. Sin embargo, con mucha sinceridad reconoce que armar este nuevo equipo le puede llevar varios partidos. Ayer luego del entrenamiento en el estadio San Martín, Arzubialde habló con LA VOZ y explicó que “llegamos con más dudas que certezas, esa es la realidad debido a que tenemos un plantel casi nuevo y tuvimos muy poco tiempo de trabajo. Es un panorama complicado ya que contamos con varias limitaciones hemos trabajado bien en estas dos semanas”.

Más adelante habló sobre la falta de fútbol que puede llegar a tener el equipo debido a que “hicimos pocos amistosos y eso se puede sentir, por eso hablo de más dudas que certezas. Se que trabajaremos bien en algunas situaciones que nos servirán para poder ganar. Nosotros necesitaremos mucho trabajo permanente como lo venimos teniendo desde hace diez meses. Tenemos que encontrar el equipo y las formas pero al no tener mucho tiempo de trabajo son cosas que las iremos resolviendo entre partido y partido”.

Para Arzubialde se llegó a esta situación “por haber sido uno de los últimos equipos en comenzar con la pretemporada. Tuvimos que armar un plantel nuevo y desarmar lo que teníamos armado. De haber tenido la base, seguramente ahora sabríamos a que jugar”.

El técnico fue muy sincero al contar que “en su momento pensé una cosa y si sabía de este panorama cuando vine veinte días después, mi decisión hubiese sido otra. Ahora ya esta, nos quedamos y vamos a trabajar al máximo para achicar el margen de error. Soy un optimista por naturaleza pero no puedo dejar de negar la realidad. Tenemos que ser inteligentes y aplicados para disimular algunas carencias que es a lo que apunto para el debut”.

Pensando en el duelo ante Aldosivi, el entrenador expresó que “lo más importante será no perder, como cuando vine y debutamos no perdiendo ante Instituto de Córdoba. Ahora frente Aldosivi tenemos que tratar de no perder”.

