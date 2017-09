Tandil sumó ocho nuevas camionetas para tareas de prevención y patrullaje de las fuerzas de seguridad

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo y el intendente Miguel Lunghi, presentaron ayer las ocho nuevas camionetas para tareas de prevención y patrullaje de las fuerzas de seguridad en nuestra ciudad.

Se trata de dos móviles Dodge RAM íntegramente blindadas, que serán destinadas al trabajo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y seis camionetas Renault Oroch que se repartirán entre las comisarias; la Primera recibirá dos, al igual que la Segunda, mientras que la Tercera y la Cuarta tendrán una cada una.

El jefe comunal reiteró que la seguridad es un tema central de la agenda provincial y local y resaltó el empeño, la determinación y el coraje con el que trabaja la gobernadora María Eugenia Vidal; “desde varios frentes: la lucha contra la corrupción y las mafias; la lucha contra el narcotráfico, que genera y se sirve de las mafias y de la corrupción, la reforma del sistema penitenciario y, desde luego, la reforma de la Policía”.

Acerca de este punto aseguró que “debe ser integral, seria y profunda: requiere profesionalizar a la fuerza, dar un salto de calidad en la formación de sus recursos humanos y también en el equipamiento para cumplir su labor y, desde luego, combatir la corrupción que la invadió”.

Asimismo Lunghi dedicó una reflexión hacia las mujeres y hombre que integran las fuerzas de seguridad; “No pocas veces se dice que la policía debe recomponer su vínculo con la comunidad, como si la policía fuera algo ajeno a la sociedad, casi como un ser o un cuerpo de otro planeta, sin advertir que son mujeres y hombres que integran nuestra sociedad, que viven en nuestra misma ciudad, en nuestra misma provincia, que son vecinos nuestros, que trabajan, crían y educan a sus hijos como cualquier otro vecino. Son seres humanos, son personas, y por ello tienen derechos y obligaciones, y también tienen Derechos Humanos”.

En relación a la entrega de los nuevos vehículos resaltó que la Provincia ratifica su compromiso en esta materia, aportando nuevos móviles policiales, con equipamiento de última generación, “para brindar una mayor seguridad a nuestra población, y también como modo de reconocer a quienes día a día se juegan la vida para defendernos y protegernos”.

Ritondo por su parte hizo referencia a la transformación iniciada por la gobernadora Vidal desde diciembre del 2015, para profesionalizar, transparentar, equipar a la fuerza de la policía de la provincia de Buenos Aires. “Este recorrido, por el trabajo que venimos haciendo y las luchas que enfrentamos desde el primer día, no hacen más que apoyarse en el reclamo que tenía esta sociedad, donde veía que su dirigencia política, los que tenían mayor responsabilidad, decían que estaban de paso y miraban para el costado”.

“Hoy esta lucha contra las armas ilegales, contra las drogas, contra aquel que no es buen policía, aquellos que se aprovechan de los más humildes, y contra las mafias como la de La Salada, contra el juego ilegal, son luchas que emprendimos ese 10 de diciembre y que estamos dispuestos a dar. Que más allá de amenazas y cosas que aparezcan, no nos van a amedrentar. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer”, concluyo el funcionario, quien agradeció al intendente por “ser parte de este cambio”.

Del acto participó además el ministro de Agroindustria provincial, Leonardo Sarkis, de visita en la ciudad por una jornada del sector, junto al jefe de Gabinete local, Mario Civalleri, el secretario de Protección Ciudadana, Atilio Della Maggiora y el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Marcelo Rochetti.

Transformar la Provincia y el País

Antes de terminar su intervención, el intendente Lunghi se refirió a la construcción de un nuevo paradigma acerca del abordaje de la seguridad: “Nuestra sociedad, nuestra Provincia, necesitan una transformación, un cambio profundo. En lo social, en lo cultural, educativo y urbano”, afirmó.

“El camino de la transformación ya lo estamos transitando: implica superar la pobreza estructural que nos dejaron 28 años de atraso y desidia, implica la intervención del Estado en serio en los barrios, y Tandil es un ejemplo de ello con cuatro urbanizaciones en marcha en importantes barrios, junto a la Nación y la Provincia, en definitiva, recuperar la política al servicio del interés general y no de los intereses privados”.

“Necesitamos construir una cultura de la tolerancia para una sociedad plenamente democrática y republicana. Cultura y educación para aprender a valorar la propia vida y para respetar la vida de los demás, para aprender a vivir y convivir con el otro; cultura y educación para ser esclavos de la ley y terminar con la viveza criolla; cultura y educación para comprender que lo público es lo de todos y que no sólo nos da derechos sino también responsabilidades y deberes”, agregó.

“Necesitamos fortalecer la convivencia pacífica, el mejor antídoto para la incivilidad y la inseguridad. Aprender a vivir en sociedad, a respetar al otro. Hacer cada día mejores espacios públicos, que sean espacios de encuentro, de disfrute, de participación, libre de temores y de violencia. Oportunidades para compensar las desigualdades inevitables de la vida, oportunidades de desarrollo humano, personal y colectivo”.

Luego se refirió a la necesidad de la transparencia en todos los órdenes de la vida: “En lo personal y en lo público. En el manejo de la cosa pública, del dinero público, para que la sociedad sepa qué se hace, con quién se hace, cómo se hace, por qué y para qué se hace”.

“Si nos proponemos transformar nuestra provincia y nuestro país, si nos proponemos producir cambios culturales y educativos profundos, si nos proponemos brindar más y mejores oportunidades desde lo público, y lo hacemos con transparencia, de cara a la sociedad, entonces habremos hecho lo que hay que hacer y, casi sin darnos cuenta, habremos construido una sociedad pacífica, más equitativa, más plena, en definitivas, una sociedad más segura”, concluyó Lunghi.

