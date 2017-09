Según Fossati “cayó la inflación y eso ayuda a la recaudación”

Gastón Fosati, director ejecutivo de ARBA, inauguró en Tandil una oficina en el marco del “nuevo modelo de atención llamado Punto ARBA”, con la idea de “unificar todos los trámites en los tres estadios: consultar, gestionar y pagar”, indicó el funcionario.

La intención del Gobierno provincial es “homogeneizar la atención a los contribuyentes, que pueden tramitar mediante la página web, el call center o la oficina”.

En una primera etapa, la agencia “ayudará a realizar trámites en forma sencilla y también habrá terminales de autogestión”.

Consultado por AM 1560, Fossati señaló que “la recaudación viene bastante bien, cumpliendo la meta presupuestaria, mejorando lo del año pasado y este 2017 vemos una baja considerable en la inflación, lo que ayuda en términos de recaudación”.

María Eugenia Vidal “me instruyó a sostener la recaudación pero hacer foco en los servicios al contribuyente”, añadió.

Y anticipó que buscarán inaugurar 36 sedes de Punto ARBA en este año, y para 2019 culminar 130.

“Hay una cultura del pago promedio en casi todas las provincias, pero existe también una alta informalidad en algunas industrias y actividades: estamos tomando medidas para introducirlos a la formalidad”, reportó más tarde.

Finalmente, Fossati sentenció que “creemos que la cultura tributaria pasa por tener un solo plan de pagos permanente que nos está dando resultados, dando una mano al que sufre algún estrés financiero mediante la implementación de cuotas, pero no creemos en la política de la moratoria permanente”.

Jornadas técnicas del Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales

Ayer a la mañana el intendente Miguel Lunghi formó parte de la apertura de las Jornadas Técnicas “Hacia un Modelo Tributario más equitativo”, que se desarrollan en nuestra ciudad organizadas por el Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales (CeATS).

El acto de apertura de las jornadas estuvo encabezado por el intendente Dr. Miguel Lunghi, el Presidente del CeATS y Administrador General de la Administración Tributaria de Mendoza, Cr. Alejandro Donati, el Vicepresidente del CeATS y Director Ejecutivo de Arba, Cr. Gastón Fossati, y el Secretario de Economía y Administración del Municipio, Lic. Daniel Binando.

Durante dos días, funcionarios municipales y provinciales participarán de las diferentes conferencias, exposiciones y paneles a cargo de especialistas nacionales e internacionales.

En su discurso el intendente Lunghi señaló que “jornadas como las que hoy nos ocupan son de gran importancia, ya que considero que estamos viviendo un momento fundamental para la tributación, y reuniones como ésta favorecen, difunden y amplían su conocimiento y debate. La prosperidad de los pueblos no es consecuencia de la suerte: depende de la planificación, de la visión, de la innovación, de la participación colectiva y del aporte que hace cada uno de sus integrantes a ese conjunto”.

“Sin esquemas tributarios justos y progresivos, los estados municipales y provinciales no crecen. Sin los recursos para sustanciar sus aportes en infraestructura, tecnología y soporte administrativo, que hacen a los servicios del Estado, como la educación, la salud o la seguridad, seríamos pueblos sin futuro, destinados al desaliento y a la desesperanza”, agregó.

El jefe comunal indicó que “Tandil es una ciudad que nunca ha parado de crecer y desarrollarse, con pluralidad e identidad. Hoy somos la tercera ciudad intermedia del país con mejor calidad de vida. Los nuevos tiempos traen nuevas demandas y derechos, y por tanto mayores necesidades de recursos. El Estado ha necesitado de manera creciente del aporte económico de la ciudadanía. Esos recursos deben ser aportados en el marco de la mayor eficiencia y equidad, reflejando en el pago la capacidad contributiva del vecino y de las empresas”.

“Pero existen nuevos desafíos, necesitamos que los esquemas tributarios nutran lo suficiente al Estado, sin sofocar al desarrollo empresario y a quien quiera emprender. Nos enfrentamos también ante la necesidad de simplificar la tributación en nuestro país federal, para que al trabajador o para que al empresario, no le resulte un escollo, que lo desanime a seguir el camino del progreso. Habrá entonces que trabajar sin banderías política, respetando y escuchando las ideas de todos los sectores, dando mayor transparencia a la administración de los recursos, preparándonos para afrontar los nuevos paradigmas que inevitablemente llegan, sin olvidarnos nunca cual es nuestro objetivo final: lograr el desarrollo con equidad de nuestros pueblos”, aseguró Lunghi.

Finalmente afirmó que “resulta claro que el futuro ofrece grandes oportunidades, pero puede traer también grandes frustraciones. Así que el secreto estará en aprovechar este momento histórico, propiciar consensos, y lograr así las reformas tributarias que sean valiosas para nuestros estados subnacionales, comenzando a respetar y fortalecer, en particular en la Provincia de Buenos Aires, las autonomías Municipales”.

