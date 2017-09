Santamarina hizo fútbol pero aún hay dudas para recibir a Aldosivi

En la ventosa pero soleada mañana de jueves, el aurinegro entrenó en el estadio San Martín de cara a lo que será el debut de mañana, a las 20.30, en la B Nacional cuando reciba a Aldosivi de Mar del Plata. El plantel trabajo por espacio de dos horas pero recién hoy quedará definida la formación y los integrantes del banco de suplentes para el primer encuentro oficial de la temporada.

Después de haber realizado la entrada en calor, los jugadores se reunieron con el técnico que dio una pequeña charla, repartió pecheras y dispuso de dos equipos para hacer cerca de cincuenta minutos de fútbol.

La práctica era cortada de a ratos para que Héctor Arzubialde pudiera brindar algunos conceptos tácticos a sus dirigidos. La idea fue tener un equipo corto, con mucha intensidad y presión de los volantes para poder recuperar en la zona media.

Además, se ensayaron varias jugadas de pelota parada, tanto en defensa como en ataque, para tratar de no tener sorpresas para el estreno ante el tiburón. Seguramente hoy cuando vuelvan a entrenar se continuará trabajando en solucionar algunas cosas que le permitan tener un mayor volúmen de juego.

En el entrenamiento realizado en el estadio San Martín, los titulares contaron con Joaquín Papaleo en el arco. En la defensa estuvieron González Bordón y Biela actuando como laterales, mientras que Berra y Salvador Sánchez fueron los centrales.

En la zona de volantes hubo sorpresas ya que Braian Guille jugó recostado sobre la izquierda, teniendo en cuenta que estaba jugando como delantero en los amistosos, y González Metilli lo hizo sobre la derecha. Mientras que los jugadores de marca fueron Cardozo y Pierce.

Por su parte, Ezequiel Barrionuevo jugó un poco más adelantado para tratar de ser el nexo con Michel en la ofensiva. Este equipo tuvo algunos buenos pasajes de fútbol con las trepadas de Guille por el costado, sumado a interesantes ráfagas que aportó el ex Talleres. Mientras que la defensa estuvo compacta y Pierce con Cardozo hicieron una buena dupla.

El plantel tendrá hoy el último ensayo de la semana, en donde el cuerpo técnico confirmará la formación titular y el banco de suplentes. Con respecto al equipo que jugó ayer, una de las variantes podría ser el ingreso de Kabalín a la zona media en reemplazo de Guille y que Politano entre en la defensa.

De no mediar inconvenientes, los once de aurinegro que debutarán ante Aldosivi serán: Papaleo; González Bordón, Berra, Salvador Sánchez, Biela; González Metilli, Cardozo, Pierce, Guille; Barrionuevo y Michel.

GRAN COBERTURA RADIAL

Desde el Departamento de Prensa de Santamarina se encuentran trabajando para poder brindarle un buen lugar, en la zona de cabinas, a las distintas radios que llegarán para realizar la cobertura del partido. De nuestra ciudad, serán entre cinco y siete las emisoras que narren las alternativas del estreno aurinegro en la B Nacional. Mientras que desde Mar del Plata llegarían seis medios radiales para el cotejo entre los tandilenses y el tiburón. Además hay que sumarle a TyC Sports Play que por su plataforma digital trasmite en vivo el encuentro, más los medios gráficos y digitales.

Seguramente, aparte de los dos pisos de cabinas, la entidad tandilense tenga que habilitar la terraza del estadio para poder brindarle un espacio a tantos medios que estarán siguiendo las alternativas de uno de los cotejos más atrapantes de la primera fecha del campeonato.

