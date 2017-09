Robaron herramientas de taller mecánico por más de 200 mil pesos

El ingreso de los delincuentes se produjo por la puerta de la oficina que está ubicada en el frente del taller. El robo fue entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. El damnificado todavía no pudo abrir porque se quedó sin herramientas.

Delincuentes que actuaron entre la noche del sábado vaciaron el taller mecánico “El Nino”, ubicado en Colectora Luis María Macaya Nº1330, propiedad de Flavio Segura.

Los ladrones, que ingresaron por la puerta de la oficina ubicada en la parte delantera del taller, se llevaron todas las herramientas de manos, un escáner de última generación y una notbook.

También abrieron autos que estaban en reparación en el lugar y se llevaron efectos de dichos vehículos. Entre los faltantes se cuentan soldadoras y otras máquinas propias de la actividad.

El taller realiza arreglos de frenos, tren delantero, motor, cajas de cambio, embragues y escaneo computarizado, que permite hacer una evaluación de los autos últimos modelos y a través del sistema de computación determinar los problemas que presentan dichos autos.

El damnificado en diálogo con LA VOZ indicó que las pérdidas superan ampliamente los 200 mil pesos y no posee seguro sobre los bienes sustraídos.

Fue de tal magnitud el robo, que Segura no pudo reanudar la actividad laboral y mantiene cerrado el taller hasta que pueda hacerse de nuevas herramientas que le permitan atender la importante demanda que tiene en el taller de Colectora al 1.300, clientela que ha sabido ganarse en base al trabajo serio que realiza en cada uno de los casos. Sin embargo ahora está impedido de reanudar su actividad comercial y por el momento, no ha recibido ninguna ayuda concreta para hacerse de lo mínimo indispensable y encarar nuevamente lo único que sabe hacer Segura, trabajar y que los delincuentes lo han dejado con las manos vacías, causándole un tremendo daño. “No puedo arrancar”, respondió con resignación cuando fue consultado por este medio sobre si podía abrir nuevamente las puertas del taller para sacar el trabajo que tiene encargado y recibir a su vez nuevas demandas de arreglos.

La denuncia fue radicada en la Seccional Cuarta, que entiende en el hecho por razone s de jurisdicción, aunque por el momento el damnificado no ha recuperado ninguna de las herramientas sustraídas.

Asimismo se pide a quien pueda aportar datos sobre personas que ofrecen herramientas que se acerquen al taller

