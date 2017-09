No vuelve el tren de pasajeros a Tandil

El intendente Miguel Lunghi, acompañado por el Jefe de Gabinete del Municipio Mario Civalleri, mantuvo este viernes un encuentro con autoridades del Ministerio de Transporte de la Nación, con el objetivo de reiterar la solicitud y continuar las gestiones para la reactivación del servicio ferroviario de pasajeros entre Capital y nuestra ciudad.

Los funcionarios locales fueron recibidos por Alvaro Quiroga, Jefe de Gabinete del Ministerio de Trasporte, y por el Subsecretario de Transporte Ferroviario Nacional, Arturo Papazian.

Tras la reunión, Civalleri explicó que “el intendente planteó claramente a las autoridades nacionales la intención del Municipio y de toda la comunidad de recuperar el servicio del tren de pasajeros entre Constitución y Tandil, explicándoles no solo la relevancia en materia de conectividad y transporte si no también que el ferrocarril es una parte importantísima de la historia e identidad tandilense”.

“Los funcionarios estaban al tanto de la preocupación de la comunidad y de la situación en nuestra ciudad y nos informaron que la suspensión del servicio de pasajeros tuvo que ver, como se explicó en su momento, con la falta de garantías y la seguridad para los pasajeros, en el marco de un proceso de revisión de todo el sistema ferroviario”, detalló.

En este sentido, Civalleri puntualizó que “las autoridades en primer lugar desmintieron que el servicio pudiera ser reestablecido en pocas semanas, así como desmintieron rotundamente y que es totalmente falso que se pudieran levantar las vías o cerrar el ramal como lo afirmaban algunas versiones”.

“Nos explicaron que todos los servicios de Ferrobaires, que pasaron a órbita del Ministerio de Transporte de la Nación, forman parte de un proceso de evaluación técnica y de seguridad, con el objetivo de llevar adelante un plan de inversiones y mejoras. Es en este marco, cuando se concluya esta evaluación, que se podrán dar definiciones sobre los plazos y medidas a adoptar para la restitución del servicio en el caso de Tandil”.

El Jefe de Gabinete local expresó que “con el intendente pedimos precisiones técnicas que las autoridades nos harán llegar y pedimos tener información permanente sobre los avances de este proceso de revisión y de futuras inversiones”.

“Por supuesto también planteamos la preocupación por la situación de los trabajadores ferroviarios y nos confirmaron que en el convenio de traspaso de Ferrobaires a Nación queda establecido que está garantizada la continuidad laboral y el sueldo de los empleados, por lo que ese punto fue ratificado expresamente”, señaló.

Civalleri remarcó que “le comentamos a los funcionarios del Ministerio que la situación del servicio ferroviario produce inseguridad y angustia en mucha gente en nuestra ciudad, por lo que reafirmamos nuestra intención y el pedido formal de poder avanzar en definiciones de plazos y acciones que permitan el funcionamiento del tren, en el marco de este proceso de revisión general y en el plan de inversiones que la Nación está armando”.

Finalmente, Civalleri resaltó que “las autoridades nos dijeron que por supuesto tomaron en cuenta nuestra inquietud y que brindarán información sobre las avances. Esperamos que se avance con los estudios y con el plan de obras necesario, que por supuesto requiere inversiones millonarias que no se hicieron en los últimos 25 años”.

