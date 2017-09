No volverán los trenes a Tandil, Pinamar, Patagones y otros destinos

La resolución que aprobó la transferencia de Ferrobaires a la Nación establecía un programa de restauración de servicios en un anexo que no se publicó. enelSubte tuvo acceso en exclusiva al mismo. Allí se revela que los únicos corredores contemplados son aquellos donde ya fueron recuperados los servicios: Mar del Plata, Junín y Bahía Blanca vía Lamadrid. No está previsto recuperar servicios en ninguno de los otros corredores cuya concesión revirtió a la Nación. Hoy Lunghi será recibido por el subsecretario de Transportes de Nación.

Hacia fines de julio pasado, y tras más de un año de idas y vueltas, la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (UEPFP), más conocida como Ferrobaires, fue transferida al Estado nacional. La información se conoce, justo cuando el intendente será recibido hoy por el subsecretario de Transportes de Nación y según se informó oficialmente, Lunghi iba a hacer gestiones para la reanudación del servicio.

Con esta medida, la Nación se hizo cargo de la infraestructura otorgada a la empresa provincial, de parte de su personal, transferido a la Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios (ARHF), y de los corredores de servicio concesionados a la provincia de Buenos Aires en 1992.

Inmediatamente se anunció que Trenes Argentinos Operaciones (ex SOFSE) comenzaría a prestar, con un diagrama mínimo, los servicios a Mar del Plata, Bahía Blanca vía Lamadrid y Junín, tal el orden de prioridades que había sido delineado el año pasado por la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, lo que terminó de hacerse efectivo esta semana al ponerse en marcha el servicio a Junín.

El tren a Tandil era prestado por Ferrobaires hasta junio del año pasado: no está previsto que vuelva.

El artículo 8° de la resolución que aprobó la transferencia de Ferrobaires asignó a la SOFSE todos los servicios concesionados a Ferrobaires, entre los que se cuentan: “Plaza Constitución – Bahía Blanca; Plaza Constitución – San Carlos de Bariloche (hasta el límite con la Provincia de Río Negro); Plaza Constitución – Quequén; Plaza Constitución – Bolívar; Olavarría – Bahía Blanca; Once – Toay; Once – General Pico; Once – Lincoln; Lincoln – Villegas; Lincoln – Pasteur; Once – Villegas; Once – Darragueira; Retiro – Alberti; Retiro – Junín y Federico Lacroze – Rojas, Altamirano – Mar del Plata – Miramar y General Guido – General Madariaga –Vivoratá”. Con este punto se dio cumplimiento al artículo 3° de la ley 27.132.

Ese mismo artículo prevé la restauración de los mismos de acuerdo a un plan de servicios elaborado por Trenes Argentinos Operaciones, que se publicó como anexo de la resolución. enelSubte accedió en exclusiva a ese documento: de la lectura y el análisis del mismo no se desprende la reactivación de ningún otro servicio que no sean los trenes a Mar del Plata, Bahía Blanca vía Lamadrid y Junín. Tampoco se menciona que en un futuro puedan restablecerse o se dan plazos de índole alguna. Los destinos “prioritarios” son los únicos considerados.

Vale decir, no sólamente no se recuperarán los servicios de pasajeros en corredores donde hace años que están suspendidos (Rojas, Carmen de Patagones, Miramar), sino que tampoco está prevista la restauración de trenes que Ferrobaires corrió hasta su último día de servicios, como los trenes a Pinamar, 25 de Mayo, Bahía Blanca vía Pringles o Tandil. La mención a estas prestaciones es completamente inexistente en la documentación oficial.

Desde dentro de la SOFSE, una fuente que pidió estricta reserva dijo: “Orfila nunca quiso hacerse cargo de más servicios y menos los de larga distancia, pero no le quedó otra porque la decisión vino de arriba, lo mismo que poner trenes a Junín, Mar del Plata y Bahía, que son tres distritos oficialistas. Si de ellos dependiera no ponen a correr ni una zorrita“, ironizó.

El plan oficial

El programa de servicios, diseñado por la Gerencia de Planificación Operativa, Larga Distancia e Interior de Trenes Argentinos Operaciones, es más bien modesto y se circunscribe a los tres corredores “prioritarios”.

Para el ramal a Mar del Plata, donde se comenzó con un servicio diario por sentido de tipo lechero con 12 paradas, se espera para diciembre próximo implementar dos trenes diarios por sentido: al lechero se sumaría un expreso sin detenciones intermedias. El objetivo de máxima para este corredor es la puesta en marcha de seis servicios diarios en temporada alta: cinco expresos y un lechero, algo que aún no tiene fecha prevista y que dependerá de avances en las obras de infraestructura del ramal. Este corredor es el que concentra las mayores ambiciones, algo previsible si se tiene en cuenta que es el único ramal de larga distancia del país considerado económicamente rentable por los especialistas.

El servicio a Bahía Blanca es aquel donde menos cambios se prevén: la apuesta es mantener los tres servicios semanales que actualmente se prestan y que no es más que una igualación de la oferta que tenía Ferrobaires por la vía Lamadrid hasta su caducidad. La empresa provincial también ofrecía trenes a esa ciudad por vía Pringles, pero SOFSE no prevé el restablecimiento de esos servicios. No se prevén aumentos de frecuencia para el futuro, a pesar de que la demanda del corredor amerita servicios diarios.

En tanto, el servicio Retiro – Junín contempla los tres servicios semanales que actualmente se prestan, sin aumento de frecuencia previsto para el futuro a pesar de que Ferrobaires cubría ese corredor con trenes diarios. Una vez que se pueda rehabilitar la infraestructura dañada por las inundaciones y la crecida de la laguna La Picasa, se prevé extender un servicio semanal (ida los viernes y vuelta los domingos) hasta la localidad cordobesa de Laboulaye, pasando por Rufino. Tal como reveló este medio, esa posibilidad había sido contemplada en enero pasado, pero luego postergada. Fuente: www.enelsubte.com

Comentarios

