Federico Pinedo: “El plan de Macri es claramente de ocho años”

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, afirmó hoy que “el plan del presidente Mauricio Macri es claramente de ocho años”, aunque reconoció: “Puede ser que perdamos dentro de dos años, espero que no”.

Pinedo expresó estos conceptos al hablar en el marco de la 38 Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

“El plan del presidente es de ocho años, pero puede ser que perdamos en dos años, espero que no”, dijo Pinedo.

Respecto de la llegada de Cristina Kirchner al Senado, a partir de diciembre, el legislador dijo que “tiene una personalidad muy potente y ha sido muy virulenta en la crítica”.

“El criticismo la caracteriza. Hay gente que le gusta criticar y a otra construir”, agregó.

Pero Pinedo indicó que “el Senado es un ámbito que cuida mucho la convivencia y las reglas” y dijo que “lo que corresponde es que tenga una posición de respeto”.

Con relación a manifestaciones del senador peronista Miguel Angel Pichetto, quien dijo que la ex presidenta deberá formar su propio bloque, indicó que el legislador “representa a los gobernadores que van a tener un bloque muy numeroso, junto con el nuestro pueden hacer un numero importante en el Senado”.

“Cambiemos es una fuerza que se puede mantener en el poder y de ganar elecciones”, agregó.

Respecto de la alianza con la UCR, afirmó que “algunos radicales tienen una duda sobre este tema y la expresan como si el PRO estuviera intentando licuar al radicalismo”.

“Nuestro partido es Cambiemos. No va a haber segmentos. Puede ser que haya gente que venga de otro lado que se incorporen a Cambiemos.”, añadió.

En relación a la posible proyección política de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, dijo que “es presidenciable absolutamente, hasta que se retire Macri”.

Por otra parte afirmó que “hay gente que quiere el fracaso de Argentina, quiere que no nos vaya bien, no como gobierno sino como país, que lamenta cuando baja la inflación”.

Respecto de una futura reforma laboral, Pinedo explicó que “hay un enorme espacio para incrementar la productividad si los trabajadores y los empresarios se ponen de acuerdo para preservar puestos de trabajo” y señaló que la medida aplicada en Brasil es “un llamado de atención”.

“El acuerdo político que hay que lograr en el Senado es la Ley de Mercado de Capitales. Es la infraestructura sobre la que se tiene que construir el desarrollo”, agregó.

Sostuvo que el “el gobierno es consciente que el ciclo de endeudamiento es corto, que hay que poner la casa en orden en 3 o 4 años”.

En tal sentido, consideró que bajar el “déficit es parte de la agenda del presidente de forma permanente” y consideró que al asunto es “una obsesión”.

Agencia DyN

Comentarios

Comentarios