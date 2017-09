Este sábado comienza a funcionar el Sistema de Emergencias Médicas SAME

Las autoridades del Sistema Integrado de Salud Pública confirmaron que desde este sábado comenzará a funcionar el Sistema de Emergencias Médicas (SAME). En esta primera etapa las ambulancias contarán con médico durante los fines de semana.

En conferencia de prensa, Gastón Morando, Presidente SISP, Sandra Fraifer, Vicepresidenta SISP

Fernando Fernández, Director Médico del Hospital Santamarina, Alberto Maiolino, coordinador de Choferes del SISP, y Jorgelina Arias, en representación de los radioperadores, brindaron detalles de los trabajos realizados para la implementación y de los pasos a seguir.

El SAME, una iniciativa que impulsa la Provincia, se implementa en Tandil a partir de la firma de un convenio entre el Municipio y el Ministerio de Salud. A partir de ese acuerdo, la Provincia aportó tres nuevas ambulancias y aportes financieros.

Las autoridades de salud de ambos gobiernos acordaron la fecha de comienzo, en lo que es la convergencia de SAME y el sistema de emergencias que venía funcionando en nuestra ciudad.

Gastón Morando detalló que “ya contamos con las tres ambulancias totalmente equipadas que llegaron a través del convenio del SAME más una que se había logrado gracias a las gestiones del Ministro de Gobierno, Joaquín de la Torre, o sea que comparado con la situación de principios de año contamos con cuatro ambulancias más, lo que significa un fortalecimiento muy grande para el sistema de emergencias”.

“En este tiempo de trabajo se organizaron dos jornadas de capacitación importantes, una que tiene que ver con RCP para la cual vino gente de SAME Provincia y otra en la que los radioperadores viajaron al Hospital El Cruce, donde se formaron durante dos días. Es decir que contamos con nuevas ambulancias, profundizamos la capacitación de los muy buenos recursos humanos que teníamos. El SAME significa un fortalecimiento de algo que venía funcionando muy bien como lo es el sistema de emergencias de nuestra ciudad”, agregó.

Por su parte, Sandra Fraifer, explicó que “los médicos no sólo se van a subir a las ambulancias para salir a atender las emergencias, sino que también van a realizar atenciones en la Guardia. Siempre aprovechamos para recordar que el orden de atención en Guardia responde a la gravedad de cada caso y no necesariamente al orden de llegada”.

“El SAME aporta una modalidad sistemática que optimiza la atención del servicio de emergencias, desde el llamado por teléfono a una persona idónea y capacitada como lo es el radioperador, el recorrido de los choferes y la asistencia a los usuarios en el lugar”, detalló.

Finalmente Fernando Fernández confirmó que “en estos momentos hemos podido incorporar tres doctoras y un doctor que están ocupando el cargo y próximamente podrían incorporarse otros dos. Tenemos que dar una atención integral de la Emergencia entonces los recursos humanos pueden estar tanto en la ambulancia como en el Hospital cuando llega un paciente con un problema serio pueda ser atendido”.

“Estamos trabajando intensamente para incorporar más médicos y poder cubrir el resto de los días, pero al contar con los médicos para los fines de semana consideramos importante comenzar mientras seguimos trabajando en la búsqueda, que es un problema que se está dando en todo el país”, completó Morando.

