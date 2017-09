El Secretario General de la Provincia recorrió obras en marcha en Tandil

En el mediodía de este viernes el secretario General de la Provincia de Buenos Aires, Fabian Perechodnik, visitó Tandil para recorrer algunas de las obras en marcha en la ciudad, financiadas por el Estado provincial, y encabezar el acto de firma y entrega de escrituras a familias tandilenses.

Junto al secretario de Planeamiento y Obras Públicas del Municipio, Roberto Guadagna, el subsecretario de área, Luciano Lafosse y el presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Frolik, el funcionario supervisó los avances en la repavimentación de la avenida Avellaneda y la pavimentación de Cabildo. El intendente Miguel Lunghi no fue de la partida porque durante la jornada participó del Foro de Intendentes de Cambiemos, con la gobernadora María Eugenia Vidal.

En diálogo con la prensa, Perechodnik resaltó el volumen de obra pública desplegado en todo el territorio bonaerense: “Estamos muy contentos de ver que lo que sucede aquí en Tandil se replica en los 135 municipio de la Provincia, con obras muy importantes tanto en el conurbano como en las ciudades del interior”.

“Muchas veces se trata de obras que no se ven o están bajo tierra, pero son esenciales para que los vecinos tengan la calidad de vida que tienen que tener. Buenos Aires hace muchos años que necesita obras, algunas muy básicas como agua potable o cloacas y son una prioridad para este Gobierno”, agregó.

Finalmente, el Secretario explicó que la indicación de la gobernadora Vidal al momento de decidir acerca de una intervención es poner el foco en la trascendencia de esa acción: “Hacemos obras que son para siempre y que hace muchos años que no se hacían”.

“La mejor forma de conocer las necesidades de los vecinos, de charlas con los funcionarios municipales y supervisar cómo avanzan las obras es visitar todas las ciudades de la Provincia. Además hemos demostrado que se puede hacer con transparencia, ya que en el último año hemos bajado en un cuarenta por ciento el valor de las contrataciones”, concluyó.

Las dos intervenciones que visitó el funcionario responden a los programas de obras de infraestructura que lleva adelante el Municipio en conjunto con la Provincia. Una de ellas es la repavimentación de la avenida Avellaneda, entre Buzón y 4 de abril, que esta semana comenzó su etapa final.

Las obras se realizan como parte de un plan financiado a través del Fondo de Infraestructura Municipal 2017, que incluye trabajos en 11 cuadras de diferentes zonas de la ciudad, más el acceso completo a Cerro Leones.

La otra es la tarea de pavimentación sobre Cabildo entre Juan B. Justo y Bariffi; que incluye la construcción de la nueva calzada de pavimento sobre la avenida y es una obra incluida en un importante plan, que incluye más de 40 cuadras, que gestionó el Municipio ante la Provincia y que ejecuta directamente Vialidad provincial.

