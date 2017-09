Fundaleu presentó en Capital proyecto de silos bolsa rosas ideado por el municipio de Tandil

Ayer al mediodía la sede porteña de la Fundación de Lucha contra la Leucemia (FUNDALEU), fue el escenario de presentación de la campaña de recaudación de fondos “Abrazo solidario del campo argentino”. Originalmente la idea fue presentada por el Municipio de Tandil y prevé destinar diez dólares de la venta de silos bolsa especiales a iniciativas de prevención y tratamiento del cáncer.

En el encuentro con la prensa, nuestra ciudad estuvo representada por el secretario de Desarrollo Económico Local, Jaime Feeney y el presidente del Sistema Integrado de Salud Pública, Gastón Morando, quienes acompañaron a Miguel Pavlovsky, director Médico Científico de FUNDALEU; Mariano Klass, director de IpesaSilo, la empresa encargada de confeccionar y comercializar el producto y el actor Facundo Arana, embajador de la Fundación.

La idea, presentada por el intendente Miguel Lunghi en la última edición del Congreso de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), prevé que por cada unidad de silos bolsa de color rosa vendida, la empresa done diez dólares, de los cuales Fundaleu recibirá un ochenta por ciento y el servicio de oncología del Hospital Municipal Ramón Santamarina el veinte por ciento restante.

Al momento de referirse al proyecto, Feeney destacó la importancia de sumar voluntades para hacer “cosas especiales”. El funcionario local contó que en un viaje a Irlanda observó estas silo bolsas y “entendí que era una gran idea para poner en marcha y desarrollar nuestro lado solidario, despertando conciencia en nuestra comunidad agraria”.

“Así que le propuse a Mariano Klass llevar adelante el proyecto. Fundaleu fue la elección natural porque sabemos de su compromiso y su labor en servicio no sólo del enfermo, sino también de toda la familia, que acompaña y sufre y necesita contención”, agregó.

Morando por su parte agradeció la intervención de cada uno de los involucrados en el proyecto y destacó la importancia que el aporte tendrá para el desarrollo del Servicio de Oncología de Tandil. “La medicina en general y estas patologías en particular requieren la investigación y actualización constante y este será un aporte invalorable a nuestro Sistema de Salud”, afirmó

En el encuentro, conducido por Quique Wolf, se informó que la intención es extender el proyecto a todas las zonas productivas del país “hasta volverse una imagen usual en los campos argentinos”.

Arana, embajador de la Fundación, fiel a su espíritu solidario y comprometido con la causa, acompañó una vez más a FUNDALEU con un claro y concreto objetivo, crear conciencia sobre lo importante que es para la Fundación continuar con su labor diaria de investigación, docencia y asistencia de las enfermedades oncohematológicas.

Mientras que el Director de IpesaSilo afirmó: “Estamos orgullosos de promover este proyecto junto a Fundaleu. Nosotros actuamos como conducto para que el productor argentino pueda expresar su solidaridad que, afortunadamente es mucha. Son muchas las entidades involucradas para que la bolsa rosa esté presente en todos los campos argentinos”.

“Trabajamos mucho en el desarrollo del producto para garantizar su performance y su cuidado de los granos. Ahora, contamos con el campo para que, entre todos, podamos fomentar el espíritu solidario, acompañando a prestigiosas entidades que tanto hacen por la comunidad”, agregó.

Finalmente Pavlovsky, resaltó “Sabemos que el campo es el motor de la Argentina, y estamos profundamente agradecidos por esta iniciativa. En FUNDALEU investigación científica y acción social se unen estrechamente al brindar asistencia de excelencia a los pacientes y ofrecer resultados a la comunidad”.

“Además, constituye un polo de capacitación y docencia, brindando becas a profesionales del interior para que se especialicen en hematología y luego regresen a su lugar de origen. Campañas solidarias como estas hacen posible que extendamos los límites de nuestro compromiso y alcancemos cada vez a más gente. Hoy es el turno del campo, con su abrazo solidario que nos llena de orgullo”, concluyó.

Comentarios

Comentarios