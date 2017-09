El ministro de Agroindustria, Sarkis, y el Intendente Lunghi, abrieron la Jornada de Agregado de Valor

Con un Salón Blanco colmado de productores, empresarios y académicos, este jueves comenzó el Seminario “Agregado de Valor en la Producción Agroindustrial”, organizado por el Ministerio de Agricultura de la provincia de Buenos Aires junto al Municipio de Tandil, la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Unicen y la Cámara Argentina de Certificadoras (CACER).

El ministro de Agroindustria provincial, Leonardo Sarkis y el intendente Migue Lunghi, fueron los encargados de abrir la jornada, que se extenderá hasta mañana y cuenta con el apoyo económico del Consejo Federal de Inversiones.

Nuestra ciudad fue elegida como sede del encuentro por ser eje central de la pampa húmeda y referente en producción agroindustrial. En su discurso el jefe comunal agradeció esa distinción y aseguró que “la innovación, el conocimiento y la capacitación constante son los ejes del crecimiento de la producción agroindustrial”.

Al hacer referencia a los motivos para realizar el encuentro, afirmó que “en la actualidad la competencia, la globalización de los mercados, la apertura comercial, la insuficiencia de recursos económicos y los rápidos cambios tecnológicos, entre otros factores, imponen enormes retos a las empresas agroindustriales para crecer y afrontar con éxito nuevos desafíos y fundamentalmente para asegurar su permanencia en los mercados”.

“Consideramos clave la participación activa y la cooperación del ámbito público, privado y académico, para poder promover la calidad en todos los eslabones de la cadena productiva, así como difundir los beneficios de la evaluación de conformidad en los procesos”, agregó.

“De esta manera no solo se armonizarán esfuerzos humanos, técnicos y financieros en los distintos eslabones, sino que además se logrará potenciar la producción agroindustrial de nuestra región a partir de la calidad y el agregado de valor”, concluyó.

Sarkis por su parte se refirió a la actualidad del sector y sus perspectivas: “La argentina tiene que imitar otros países muy cercanos, como Chile, que han ido avanzando en la mejora de sus estándares de calidad. A partir de nuevas políticas públicas éste gobierno está yendo para ese camino; hay que poner los estándares de control de alimentos, de inocuidad, para que podamos alimentarnos mejor y además ser competitivos”.

“Si otros países pudieron nosotros tenemos que poder. Hay decisión política para lograrlo, pero también hay que aclarar que solos no lo vamos a poder hacer, el sector privado juega un rol muy importante, por eso hoy mismo con la Cámara Argentina de Certificadoras vamos a firmar un acuerdo marco para el trabajo conjunto”.

“El trabajo tiene que ser así, público y privado, con un estado que fija un rumbo y un sector privado colaborando, acercando propuestas, si esto se hubiera hecho siempre así muchos de los problemas que hoy tenemos, no serían tales, estarían resueltos, es una decisión”, agregó.

Las jornadas de trabajo buscan promover la implementación de la calidad en la cadena productiva y difundir las ventajas de la Evaluación de la Conformidad. Algunos temas abordados fueron la utilización de herramientas para la calidad, productividad y competitividad y la prospectiva de los mercados internacionales de alimentos.

El encuentro, en el que se destacó la intervención del economista y periodista Jorge Castro, contó con la presencia del jefe de Gabinete, Mario Civalleri, el secretario de Desarrollo Económico Local, Jaime Feeney y el director de Asuntos Agropecuarios de la Comuna, Francisco Gándara.

Comentarios

Comentarios