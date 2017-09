El 28 de septiembre se realizará la 1º Jornada Juicio por Jurados

El jueves 28 de septiembre, a partir de las 17, se llevará a cabo la primera jornada “Juicio por Jurados” que es organizada por la Asociación de Abogados de Tandil. La actividad se llevará a cabo en la entidad de calle Chacabuco y esta destinada a estudiantes, profesionales y público en general que desee participar del evento.

Los oradores serán integrantes de la subcomisión de Derecho Penal de la A.A.T, como los doctores Diego Araujo, Diego Fernández y Nicolás Schiavo. Será una jornada que permitirá capacitarse en el funcionamiento del juicio por jurados en nuestra provincia.

Este tipo de proceso judicial requiere que tanto los abogados, los jueces y los fiscales mantengan un lenguaje simple y claro. El desafío es que el jurado, el cual se encuentra conformado por ciudadano comunes, comprendan todo lo que se lleva adelante en la audiencia para luego resolver.

Todo esto implica hacerlo más sencillo, para un juzgamiento que no es técnico para un ciudadano que no es abogado. Aquellas personas que en su país han intervenido como jurados luego toman una actitud más comprometida y les nace una vocación de trabajar en la política, en organizaciones no gubernamentales y esencialmente adquieren un compromiso mayor con la sociedad civil.

Cabe recordar que lo que los jurados aprenden durante el juicio por jurados es la existencia de diferentes puntos de vista y la necesidad de negociar y debatir diferentes temas hasta llegar a un acuerdo.

Se trata de una nueva capacitación enfocada en el derecho penal, encabezada por integrantes de la subcomisión de Derecho Penal de la entidad presidida por el Dr. Gastón Argeri. El arancel para esta jornada será de $150 para estudiantes, $300 para el público en general y para los asociados no tendrá costo. Para mayor información podrán escribir a: secretaria@asociaciondeabogadostandil.org o bien llamando al 444-2336 o 444-9588.

