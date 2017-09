Dicen que la Ley de emergencia es insuficiente para afrontar las inundaciones

Las entidades del campo afirmaron que la Ley de Emergencia agropecuaria es obsoleta y no alcanza para ayudar a los productores afectados por las inundaciones, al tiempo que remarcaron la necesidad de realizar obras de infraestructura para mitigar los efectos de las intensas precipitaciones que afectaron a más de ocho millones de hectáreas en todo el país.

La Ley de Emergencia Agropecuaria “quedó obsoleta para la realidad productiva nacional, estamos esperando por una reforma impositiva desde hace mucho tiempo, pero para el campo el tiempo es plata”, dijo el titular de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere.

Ante los reclamos, tanto el subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Pablo Bereciartúa, como el subsecretario de Infraestructura Hidráulica de la provincia de Buenos Aires, Rodrigo Silvosa, aseguraron que las obras necesarias se van a realizar y que se licitaron trabajos de infraestructura por más de US$ 100 millones sobre un monto total previsto de US$ 400 millones.

“El clima va a ser un jugador importante y va a ser algo con lo habrá que convivir y no hay otra alternativa que hacer obras de infraestructura para mitigar los efectos del cambio climático. Los elementos para pasar esta coyuntura son tener infraestructura, sistema impositivo, financiamiento, acceso a mercados, lo que tienen los competidores de Argentina”, agregó Etchevehere

Comentarios

Comentarios