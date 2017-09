Allanaron la sede central del Banco Galicia en busca de información sobre Máximo Kirchner

El juez federal Claudio Bonadio ordenó la medida tras recibir un informe de la AFIP sobre los movimientos bancarios del hijo de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner que no coincidía con la información que había en el expediente.

El juez federal Claudio Bonadio dispuso el allanamiento de la sede central del Banco Galicia en busca de información relacionada con el diputado nacional Máximo Kirchner en el marco de la casau Los Sauces, por la que se encuentra procesado, informaron fuentes judiciales.

Bonadio ordenó el allanamiento a la sede bancaria ubicada en la calle Perón al 400, en el microcentro porteño, en busca de información que le permita determinar la cantidad de cuentas bancarias y plazos fijos que tiene el diputado nacional y dirigente de La Cámpora, y el detalle de operaciones de compra de divisas.

El magistrado también busca que se le informe la eventual existencia de un reporte de operación sospechosa (ROS), según confirmaron fuentes judiciales en los tribunales federales de Comodoro Py. En la causa conocida como Los Sauces, la ex presidenta y sus hijos están procesados como supuestos jefes de una “asociación ilícita” que cobró sobornos a empresarios beneficiados por la obra pública a través de alquileres de propiedades de esa firma.

