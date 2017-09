Se suspendió el juicio a bomberos por las fallas en la búsqueda de Lucas Menghini

La audiencia se suspendió este martes hasta que una junta médica determine si uno de los imputados por fallas en la búsqueda del joven víctima de la tragedia de Once, está en condiciones de afrontar el proceso.

La jueza federal María Romilda Servini dispuso la suspensión del juicio contra tres bomberos acusados por las fallas cometidas durante la búsqueda de Lucas Menghini Rey, una de las víctimas de la tragedia de Once ocurrida en febrero de 2012, hasta tanto se realice una junta médica que determine si uno de los imputados puede afrontar el proceso oral y público.

El juicio fue suspendido cerca de las 15, pocos minutos después de haberse iniciado, a raíz de un pedido de la defensa de uno de los acusados, Omar Vacca, quien presentó un peritaje médico en el que decía que por estrés, trastorno de personalidad y problemas de adicción con el alcohol su defendido estaba internado.

El estudio de parte contradice a otro ordenado por la justicia que indicaba que el imputado podía afrontar el juicio, pero la jueza Servini optó por hacer lugar a un pedido del fiscal federal Federico Delgado para convocar a una junta médica y zanjar el asunto. El juicio oral suspendido por ahora es un desprendimiento de la causa principal en la que se investigó la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, en la que murieron 51 personas de las cuales una estaba embarazada, por lo que las víctimas refieren 52 fallecidos.

