La dura carta de Florencio Randazzo a Cristina Kirchner: “Macri y vos juegan el mismo juego”

El candidato por Cumplir rechazó el pedido de la ex presidenta para unir a la oposición detrás de Unidad Ciudadana y la criticó con una dureza inédita: “No hay que mentirle a la gente, Cristina”, le dijo

“Después de haber escuchado a los trabajadores despedidos de Pepsico me tomé un rato para leer tu “Carta Abierta”. Así comienza Florencio Randazzo una misiva dirigida a Cristina Kirchner, hoy después del llamado de la ex presidenta a la oposición para que se agrupe detrás de su fuerza, Unidad Ciudadana.

“Como depositarios de la confianza de casi 600 mil bonaerenses, quienes integramos el Frente Justicialista Cumplir nos sentimos en la obligación de hacer algunas consideraciones. Sobre todo para evitar que algún ciudadano desprevenido caiga en la trampa de la polarización que le proponen Macri y vos. Sí, los dos juegan el mismo juego”, dijo Randazzo en la dura carta a quien fue su jefa durante la anterior gestión.

“En primer lugar queremos decirte que “el gran ajuste”, como lo llamás, ya lo vienen sufriendo los argentinos. Sólo es posible porque Macri es presidente. Y Macri es presidente como consecuencia de una estrategia electoral ideada por vos. Pero hagamos una cosa; no miremos para atrás. No conviene. Y nosotros estamos más preocupados por discutir el presente y el futuro, porque hay millones de argentinos que la están pasando muy mal”, sigue Randazzo.

“Si miramos el presente, es cierto que la oposición está fragmentada. Pero lo está también por tu propia responsabilidad. Nosotros queríamos que a los candidatos los eligiera el conjunto de la sociedad, y no los dirigentes”, continúa Randazzo en alusión al pedido de la ex mandataria de unir a la oposición.

Y siguió en el mismo sentido: “Como dijo alguien muy cercano a vos, ‘Cristina no puede competir contra su empleado’, que vendría a ser yo. Y por eso te fuiste del peronismo, creaste un partido llamado Unidad Ciudadana, y evitaste las Primarias. Entonces pregunto: ¿Quién fragmentó a la oposición?”.

“Ahora decís que hay que juntar los votos de toda la oposición. ‘Porque hay que frenar a Macri’, planteás. O tal vez porque percibís que podés perder en octubre”, se expresó. Y habló sobre la subestimación de los electores: “En nuestro caso: ¿alguien puede pensar que a ese más de medio millón de bonaerenses que nos eligieron le vamos a decir que ahora vayan y elijan a otros candidatos? Eso sería estafar la confianza que depositaron en nosotros y también subestimar a los electores. Nadie los lleva de las narices. Nadie les dice lo que tienen que hacer”.

En un tono de una dureza que superó su campaña para las primarias, Randazzo le dijo: “Somos opositores y sentimos una enorme impotencia. Pero queremos decirte algo respecto a la necesidad de ponerle un freno a Macri de la que hablás. No hay que mentirle a la gente, Cristina. Ni vos, ni nosotros, ni nadie le puede poner un freno a Macri desde una banca, porque Macri es el presidente de los argentinos hasta 2019. Va a seguir gobernando, aunque no nos guste. Así es la democracia”.

La carta completa de Randazzo a Cristina:

Después de haber escuchado a los trabajadores despedidos de Pepsico me tomé un rato para leer tu “Carta Abierta”. Y como depositarios de la confianza de casi 600 mil bonaerenses, quienes integramos el Frente Justicialista Cumplir, nos sentimos en la obligación de hacer algunas consideraciones. Sobre todo para evitar que algún ciudadano desprevenido caiga en la trampa de la polarización que le proponen Macri y vos. Sí, los dos juegan el mismo juego.

En primer lugar queremos decirte que “el GRAN ajuste”, como lo llamás, ya lo vienen sufriendo los argentinos. Sólo es posible porque Macri es presidente. Y Macri es presidente como consecuencia de una estrategia electoral ideada por vos. Pero hagamos una cosa; no miremos para atrás. No conviene. Y nosotros estamos más preocupados por discutir el presente y el futuro, porque hay millones de argentinos que la están pasando muy mal.

Si miramos el presente, es cierto que la oposición está fragmentada. Pero lo está también por tu propia responsabilidad. Nosotros queríamos que a los candidatos los eligiera el conjunto de la sociedad, y no los dirigentes.

Pero como dijo alguien muy cercano a vos, “Cristina no puede competir contra su empleado”, que vendría a ser yo. Y por eso te fuiste del peronismo, creaste un partido llamado Unidad Ciudadana, y evitaste las Primarias. Entonces pregunto: ¿Quién fragmentó a la oposición?

Ahora decís que hay que juntar los votos de toda la oposición. “Porque hay que frenar a Macri”, planteás. O tal vez porque percibís que podés perder en octubre.

En nuestro caso: ¿Alguien puede pensar que a ese más de medio millón de bonaerenses que nos eligieron le vamos a decir que ahora vayan y elijan a otros candidatos? Eso sería estafar la confianza que depositaron en nosotros y también subestimar a los electores. Nadie los lleva de las narices. Nadie les dice lo que tienen que hacer.

Somos opositores y sentimos una enorme impotencia. Pero queremos decirte algo respecto a la necesidad de ponerle un freno a Macri de la que hablás. No hay que mentirle a la gente, Cristina. Ni vos, ni nosotros, ni nadie le puede poner un freno a Macri desde una banca, porque Macri es el presidente de los argentinos hasta 2019. Va a seguir gobernando, aunque no nos guste. Así es la Democracia.

En todo caso se le podrán poner algunos límites. Y creemos que en eso seguramente tendremos coincidencias. Tus legisladores intentarán hacerlo a su estilo y los que sean representantes del Frente Justicialista Cumplir lo haremos a nuestra manera. Seguro que cuando se trate de defender a los que menos tienen, a los trabajadores, a los jubilados, nos encontrarán en la misma vereda.

Coincidimos con vos en algo más. Estas elecciones no son la segunda vuelta de 2015. Por eso no hay necesidad de elegir entre dos opciones: el oficialismo al que combatimos o una oposición encarnada por tu figura, que a partir de 2011 viene perdiendo votos sistemáticamente. De hecho se perdieron las elecciones en 2013 y en 2015.

Este año lo que estamos eligiendo son diputados y senadores que nos representen. Nosotros, en nuestra lista, no tenemos a ningún ex presidente. Es verdad. Ni a ningún ex candidato a presidente. Ni tampoco a candidatos importados de otros distritos, ni a testimoniales.

Tenemos a muchos dirigentes jóvenes que tienen grandes capacidades, enormes convicciones y ninguna soberbia. Y que van a defender a los argentinos de las políticas de ajuste pero sin creerse dueños de la verdad.

En definitiva, no compartimos que haya una sola opción opositora, y que justo sea la que te lleva como candidata. ‘No es arrogancia, ni soberbia’, decís en la carta. Extraña humildad la tuya.

Tampoco creemos que haya que votar en contra. Ni de Cristina ni de Macri. Si esa es la única motivación que la gente tiene para ir a sufragar, estamos en problemas como sociedad.

Nosotros creemos que octubre nos da la posibilidad de votar a favor. De votar pensando en construir futuro. Un futuro mejor sin destruir a nadie.

Ojalá podamos debatir todas estas cosas y otras tantas de cara a la sociedad. Tal vez tengas tiempo de participar en alguno de los debates que se están planificando.

También nos gustaría discutirlo con los candidatos de Macri, porque coincidimos con vos en que estamos frente a un Gobierno que no tomó una sola decisión a favor de las mayorías. Pero sobre todo porque somos opositores. Tanto que hicimos lo imposible para que el peronismo llegue unido y legitimado por la elección Primaria a octubre. Pero hubo alguien que lo impidió y terminó siendo funcional a Macri. Y no fuimos nosotros.

Comentarios

Comentarios