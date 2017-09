Nuevo paso hacia la normalización de la CGT

En un Plenario de Gremios convocados, el fin de semana, con el objetivo de dar un nuevo paso hacia la normalización de la Delegación Regional de la CGT, se aprobó el Programa para la CGT así como también el marco de alianzas para la Unidad de la mayoría de los gremios de la Región.

Con la participación de 25 gremios, de los 32 que firmaron el pedido de normalización de la Regional, luego de un intenso debate y a moción del secretario general de la Asociación Bancaria- Juan M. “Cachorro” Carri- se aprobó por unanimidad y a mano alzada el Programa “Unidad, Organización y Lucha” para la Delegación Regional Tandil de la CGT.

Asimismo se debatió sobre el marco de alianzas para lograr la Unidad de la mayoría de los gremios de la Región y, entre otras, se resolvió que una de las cuestiones principales a tener en cuenta es estar de acuerdo con el Programa aprobado.

Para finalizar se saludó el ingreso de dos nuevos gremios: Canillitas de la mano de Miriam Palacios y a Eduardo Girotti del Sindicato de Obreros de Maestranza.

Gremios participantes: A. BANCARIA; S.E.de COMERCIO; UOM; SMATA; GRÁFICOS; TELEFÓNICOS; UOLRA; CTEP; SITOS; SECAFSPI; UPCN Nación; SADOP; FARMACIA; UOCRA; FOCRA; AOMA; SPIQYPT; UPACP; SUTCAPRA; ASIMRA; APOPS; UTSA Software; SOIVA; CANILLITAS y SOMaestranza.

PROGRAMA PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL DE LA CGT REGIONAL TANDIL

UNIDAD; ORGANIZACIÓN Y LUCHA

El modelo neoliberal conservador que el Gobierno ha instalado, pretende devolverle a la oligarquía y a las clases dominantes asociadas la totalidad del poder político, económico, social y cultural en la Argentina. Son los enemigos del Pueblo.

Es el momento necesario e indicado de que las organizaciones fijen una posición y que el Pueblo tenga claro dónde se paran los dirigentes sindicales frente a un Gobierno que busca la destrucción de los trabajadores.

Nuestra convocatoria es al consenso, a la capacidad autocrítica, a la unidad tras un programa común de todos los sectores.

Nuestra lucha sindical no se desarrolla al margen de la realidad política del país, por lo tanto, no nos es indiferente quién dirija los destinos de la Patria.

Creemos que la lucha por nuestros derechos siempre es y será política.

Por eso luchamos por la UNIDAD del Movimiento Obrero y para alcanzar este objetivo necesitamos de convicción política y de la formulación de un PROGRAMA que contenga las aspiraciones de los trabajadores en su conjunto, tengan la condición de empleo y forma de organización que tengan.

Debemos apelar a la historia de nuestro Movimiento Obrero y continuar el camino que marcaron los compañeros combativos durante la Resistencia cuando se levantó el Programa de La Falda y Huerta Grande; el nacimiento posterior de la CGT de los Argentinos con Raimundo Ongaro ; el Cordobazo; los 26 puntos de Saúl Ubaldini de 1986 y el nacimiento del Movimiento de los Trabajadores Argentinos que resistió a la traición del menemismo.

Es imprescindible que como organizaciones de los trabajadores levantemos un programa que manifieste que rechazamos un nuevo endeudamiento externo; que tenemos derecho a manejar los recursos naturales y los servicios públicos. Donde el Estado recupere el rol que le puede dar dignidad al pueblo argentino; que nuestro lugar está junto a los hermanos latinoamericanos en la Patria Grande.

La Regional de la CGT tiene que tener una posición firme de defensa del rol del Estado y de la industria nacional, detrás de ese programa tenemos que unir a todo el Pueblo argentino y lograr defender a la Patria. Como trabajadores que somos los generadores de la riqueza no vamos a delegar la responsabilidad de discutir la educación, la producción y la banca pública. Nuestro proyecto debe contener la defensa de la industria nacional, las Pymes y promover al Estado en un rol preponderante, se debe fortalecer la banca pública al servicio de la producción y el empleo.

A NIVEL REGIONAL

.Unirse y luchar contra los despidos.

.Enfrentar cualquier intento de Flexibilización Laboral. Defensa de los Convenios Colectivos de Trabajo.

.Combatir el trabajo no registrado tanto en la ciudad como en la zona rural.

.Denunciar y combatir a aquellos empresarios que tienen a los empleados como monotributistas . Terminar con la tercerización, todos los trabajadores deben estar en planta permanente.

.Reclamar la implementación de un Programa de Desarrollo Industrial que impulse la metalmecánica y la minería.

.Exigir a las delegaciones del ministerio de Trabajo Nacional y Provincial una correcta actitud en la tarea de inspeccionar las empresas con trabajadores informales.

.Reclamar al Gobierno provincial la pronta puesta en marcha del Tren, a fin de garantizar los puestos de trabajo de los compañeros ferroviarios y dar un transporte de calidad a los ciudadanos de Tandil. Reestatizar los ferrocarriles.

.Crear una Escuela de Capacitación y Formación Sindical para activistas; delegados; Comisiones Internas y dirigentes de los sindicatos.

A NIVEL NACIONAL

.Reclamar un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar y jubilaciones con el 82% móvil.

. Reclamar se declare la Emergencia ocupacional y se dé cumplimiento a la Ley de Emergencia Social: garantizando un ingreso social básico universal a todos los trabajadores con o sin empleo. Prohibición de los despidos por 180 días.

.Medidas de protección del Trabajo: suspensión de importación de productos que se fabriquen en el país. Libre funcionamiento de las paritarias y conservación del poder adquisitivo de las jubilaciones. Reducción del IVA a los más desprotegidos y eliminación del impuesto a las Ganancias a los Trabajadores.

.Atacar la formación de los precios en toda su cadena estableciendo valores de referencia, adoptar un programa de precios de productos y servicios básicos que incluya alimentos, energía, combustibles, transporte y servicios financieros.

.Reapropiación y control estatal de los recursos estratégicos y los servicios públicos; reestatizando las empresas privatizadas.

.Creación de una Junta Nacional de Gramos y productos regionales a quien se deberá liquidar las cosechas

.Acuerdo multisectorial: Se debe lograr un acuerdo entre los distintos sectores del trabajo y la producción para llevar adelante un Plan de Desarrollo de mediano y largo plazo.

.Realizar una Reforma de la Ley de Entidades Financieras, que sigue siendo la de la dictadura, confirmando el carácter de servicio público de la actividad financiera y también una Reforma Tributaria que tenga un neto carácter progresivo que más paguen quienes más ganan.

. Legislación antimonopólica y antioligopólica efectiva, alentando la formación de cooperativas

.Protección de la Industria Nacional.

.Nueva ley de Inversiones extranjeras; administración del tipo de cambio y fuga de capitales.

.Plan integral de Transporte; Energético y desarrollo de los recursos hídricos.

.Educación pública, gratuita y de calidad..Acceso a Tierra; Techo y Trabajo. A la Salud pública y gratuita y al Sistema de seguridad Social.

.Cese de la persecución y anulación de las causas judiciales contra los luchadores obreros y populares.

POR UNA DELEGACIÓN REGIONAL DE LA CGT COMBATIVA; DEMOCRÁTICA Y AUTÓNOMA, QUE SEA INDEPENDIENTE DE LAS PATRONALES, LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DEL ESTADO (Nacional; provincial y municipal).

