AMIA: Bonadio unificó dos causas contra Cristina Kirchner

El juez federal Claudio Bonadio resolvió unificar las causas que tramitan contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros imputados por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA, una de ellas a partir de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman y la otra por presunta “traición a la Patria”.

Así lo confirmaron a Télam fuentes judiciales, quienes precisaron que el magistrado resolvió unificar las actuaciones -que tramitaban en su juzgado- y le notificó al fiscal Eduardo Taiano que quedará a cargo de la investigación, con lo cual quedaría apartado el fiscal Gerardo Pollicita, quien la semana pasada había pedido la indagatoria de la ex mandataria y del ex canciller Héctor Timerman, entre otros, en un dictamen aún pendiente de resolución por parte del juez.

Tras la decisión de Bonadío, Taiano y Pollicita se reunieron en el quinto piso de los tribunales federales de Retiro (ocupado por el Ministerio Público) y conversaron sobre el expediente, indicaron las fuentes.

