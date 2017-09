Reclamo de trabajadores del Cementerio Municipal

Empleados del Cementerio Municipal se encuentran llevando adelante un reclamo ante una mala liquidación de sus haberes, en virtud que no le descuentan un porcentual por tareas insalubres.

Por el momento no se han sumado a la medida quienes se encargan de realizar las tareas de sepelio, aunque este lunes se concretará una asamblea y si se pliega este sector al reclamo podrían generarse inconvenientes en el funcionamiento de la necrópolis.

En caso de adherirse a la protesta este grupo de trabajadores no se concretarían las labores de sepultura y los féretros quedarían en depósito hasta tanto se encuentre una salida al planteo formulado por los agentes municipales que se desempeñan en el Cementerio Municipal.

