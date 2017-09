Arrizabalaga asegura que “la situación alimentaria en Tandil es cada vez más preocupante”

Según Juan Arrizabalaga, candidato a concejal por el Frente Vamos, “la situación alimentaria en Tandil es cada vez más preocupante y más de 200 familias se organizan por semana para conseguir alimentos”

Quien encabeza la Lista de Vamos junto a “Cacha” Cena, se lamentó de la situación al reconocer “que es una verdadera lástima que algo que pensamos que ya habíamos superado vuelva a ocurrir y es que familias enteras no lleguen a comprar la comida del mes y tengan que organizarse para conseguir alimentos”

Manifestó que “por el momento son 200 familias que semanalmente visitan nuestros espacios, pero la demanda es aún mayor y la realidad es que ya no damos abasto. Si pensamos también en los chicos que visitan los comedores el número se multiplica”

Arrizabalaga destacó que “es importante recomendar a los comerciantes y a las familias que tengan la posibilidad de colaborar con los comedores, con el Banco de Alimentos y donar lo que sea. No es la solución de fondo por eso, como parte de la Mesa Promotora de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), exigimos la implementación completa de la Ley de Emergencia Social en todo el país y el tratamiento también de la Ley de Emergencia Alimentaria”.

Respecto a la ayuda que se envía desde Nación y desde el municipio aclaró que“es importante, pero nunca es suficiente, porque la situación económica sigue empeorando y cuando antes muchas familias recurrían a las changas ahora ni siquiera esa posibilidad quedó”

Por último se mostró satisfecho por la organización tanto de las “trabajadoras comunitarias como del resto de vecinos y vecinas que cotidianamente sostienen los comedores y se organizan para conseguir alimentos. Es no sólo una muestra de compromiso social sino que también saben mejor que nadie que necesitan y como conseguirlo”.

Comentarios

Comentarios