Braian Guille espera “poder aportarle mucho a Santamarina”

Braian Guille es uno de los jóvenes refuerzos que sumó Santamarina para disputar el torneo de la B Nacional que comenzará en una semana cuando el aurinegro reciba a Aldosivi de Mar del Plata. El futbolista viene de jugar en la reserva de Racing Club de Avellaneda en donde sus goles fueron muy importantes para la academia.

Sin embargo el delantero no fue tenido en cuenta para el plantel de primera división dirigido por Diego Cocca y por eso no dudo en aceptar la propuesta y mudarse a Tandil. Desde hace dos semanas se encuentra entrenando con sus nuevos compañeros pensando en este nuevo desafío en su corta carrera deportiva.

En los ensayos del equipo de Héctor Arzubialde, ante Independiente y Alvarado, Guille fue de la partida y compartió la delantera con Martín Michel. En principio, esta sería la dupla en ataque para enfrentarse al tiburón dentro de siete días.

“La verdad tuvimos un buen amistoso esta semana ante Alvarado que es un club que tiene mucha historia, al igual que Santamarina. Esto nos viene muy bien para formarnos como grupo, sumar confianza y ver que cosas se deben mejorar de cara al inicio de la competencia”, le dijo Braian Guille a LA VOZ.

Un rato después habló de su adaptación al aurinegro y recalcó que “hay un plantel muy lindo y que tiene buena calidad de personas. Espero poder aportarle mucho a Santamarina. Quiero darle goles al equipo ya que de eso vivo. Hicimos un buen ensayo ante Alvarado, junto a Michel, Barrionuevo y González Metilli. Me siento muy cómodo jugando con todos ellos y me gustaría que todo eso se pueda plasmar en el campeonato”.

El atacante también explicó cuales son sus características al manifestar que “puedo jugar por adentro y también por afuera para gambetear y meter centros. Me gusta mucho el mano a mano pero me adaptaré a lo que desee el entrenador”.

El fixture de los tandilenses será comenzando ante dos duros rivales de la divisional, como Aldosivi y Al Boys pero para Guille todos los partidos serán complicados ya que “todos los rivales se armaron muy bien. Es un inicio duro pero tenemos que ponerle el pecho y creo que realizaremos una buena campaña”.

El ex Racing Club también indicó que “trataré de aportar lo mejor, haciendo goles y teniendo buenas actuaciones. También quiero demostrarle a Diego (Cocca) que yo estaba para jugar. En el corto plazo mi meta es poder regresar a jugar en el fútbol de primera división”.

Comentarios

Comentarios