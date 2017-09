Tras el atentado, reabre mañana el Manchester Arena con un concierto benéfico

La oficina de prensa del Manchester Arena informó que la seguridad estará reforzada, y recordó que la concurrencia será revisada antes de ingresar.

El estadio Manchester Arena, escenario de un atentado yihadista que conmocionó al Reino Unido el 22 de mayo, reabrirá sus puertas mañana en un concierto benéfico de homenaje a las víctimas bajo la consigna “We Are Manchester” (“Somos Manchester”).

El atentado dejó 22 muertos y 64 heridos y su autor fue un miliciano islamista radicalizado que se inmoló con una bomba casera ante las puertas del recinto, justo cuando terminaba un concierto de pop de la cantante estadounidense Ariana Grande, con público mayormente juvenil.

Los organizadores anunciaron que, si bien continúan algunos trabajos de renovación, el estadio está listo para abrir sus puertas para un encuentro que contará con la presentación de Noel Gallagher (ex Oasis), con grupos como The Courteeners y Blossoms, Rick Astley o el poeta Tony Walsh.

