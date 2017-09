Marcharán por la reapertura de la causa de la muerte del recolector

Esta mañana se prevé una movilización desde Rodríguez y España hasta la Municipalidad, en reclamo por la reapertura de la causa que investiga la muerte del recolector de residuos Matías Martínez.

La marcha, convocada por la mujer del operario fallecido, Gladys Bruzzone, comenzará a las 10 y planean recorrer las calles céntricas hasta llegar a la comuna.

La viuda, en consonancia con el Sindicato de Trabajadores Municipal, repudió la decisión de la justicia de primera instancia que endilgó responsabilidades a la víctima, en el lamentable deceso durante un recorrido de rutina.

“Pedimos Justicia y que el fiscal me vuelva a abrir la causa, ya que la cerró”, indicó Bruzzone.

El triste deceso tuvo lugar en Abril del 2016, en Paseo de los Abuelos y Piccirilli (La Movediza), cuando en horas de la mañana, cuando realizaba el recorrido el camión municipal, la unidad dio marcha atrás y provocó la caída del operario, el que resultó aplastado.

En las últimas horas, Roberto Martínez Lastra, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, había descargado munición gruesa contra el Poder Judicial de Tandil y se mostró esperanzado en dar vuelta el veredicto en la Cámara de Apelaciones de Azul.

El caso se dirime en el fuero penal, aunque en primera instancia el magistrado señaló que Martínez provocó su propia muerte por imprudencia.

La sentencia indignó al gremio: “es una canallada, no pueden salir a decir que la culpa era del trabajador solamente. El camión no estaba en condiciones de salir a trabajar, no le andaba la chicharra de marcha atrás, luego del hecho el camión fue descargado porque tenía sobrepeso, además de retirado y lavado”, denunció Martínez Lastra.

Y agregó que “el perito no pudo hacer la pericia porque no encontró el camión, cuando acá chocan dos camionetas con un herido y cercan la zona con una cinta. Reclamamos un sumario administrativo como corresponde, que lo abrieron después de 1 año, y todo quedó en la nada, seguro mañana saldrá el sumario como que está todo bien”, disparó el sindicalista.

