Macri destacó baja inflación y mejora de la industria: “Nos está yendo bien”

El Presidente resaltó además los buenos números de la construcción. Ante jóvenes emprendedores remarcó que hoy “se puede abrir una empresa en un día” y pidió dejar atrás “la Argentina del obstáculo”.

El presidente Mauricio Macri afirmó hoy que a los argentinos “nos está yendo bien” bajo su gestión, porque “bajó la inflación” y además “está creciendo la industria y la construcción”, según aseguró.

En un encuentro con jóvenes emprendedores en el predio de Tecnópolis, Macri afirmó que “nos está yendo bien: no sólo bajo la inflación, que era el mayor símbolo de un sistema que estafaba al que trabajaba, y por eso era muy importante bajarla, sino que también está creciendo la industria, la construcción”.

El Presidente, además, ponderó que bajo su gestión se aprobó la Ley de Emprendedores, “por la que podés abrir tu empresa en un día, y antes se tardaban 180 días, en esa Argentina del obstáculo, en la que tenés que andar esquivando la locura de un sistema”, en otra alusión al kirchnerismo.

“Ahora estamos buscando un sistema en el que todos tiremos para el mismo lado, en el que, en la medida en que haya más ideas como las de ustedes, se desarrollen más oportunidades de crecimiento para todos lo argentinos”, aseguró, al dirigirse a jóvenes emprendedores.

Incluso, ejemplificó con el caso de “uno que me dice que en Bahía Blanca está lleno de obras públicas y privadas, y así está el país”.

Macri, además, refirió que en su página de Facebook, un matrimonio “me mostraba la casa que se había comprado con estos créditos hipotecarios, que crecen todos los meses. Ya sacamos un crédito hipotecario cada menos de un minuto”, destacó.

También, según dijo, “videos que me mandan de obras que se están terminando, ya sean rutas, puentes, aeropuertos, puertos. Me dicen: ‘esta obra la esperábamos hace 30 años, y ahora se está haciendo’”.

Asimismo, el mandatario dijo que “lo más importante es desarrollar el espíritu emprendedor, que está en nuestra sangre, y es de nuestros abuelos, que se tomaron un barco para venir a la Argentina. Eso sí es coraje: cambiar de país, de continente, animarse”, ponderó.

Macri, junto a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, presentó un programa de microcréditos de la provincia de Buenos Aires, que abarca a la franja comprendida por jóvenes de 18 a 29 años, que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y tengan proyectos para desarrollar un emprendimiento propio.

Comentarios

Comentarios