Lunghi resaltó a la industria como un “actor clave” del “Tandil lider”

Este jueves por la noche se realizó, en el salón de la Cámara Empresaria, la primera Fiesta de la Industria, una iniciativa que organizaron en conjunto el Municipio y los representantes de los diferentes sectores productivos de la ciudad.

En el encuentro, que fue encabezado por el intendente Miguel Lunghi y el ministro de producción de la provincia, Javier Tizado, se entregó la distinción “Juan Fugl – Día de la Industria 2017”, que este año fue para Gustavo Michielotto de la empresa Agrobolsas.

En su discurso, el intendente Lunghi señaló que “Tandil es enteramente una ciudad hija de la industria. Casi todo lo que nos rodea se hizo con las manos, con la inteligencia, con el esfuerzo, con la técnica, con el riesgo, y con la pasión emprendedora de la industria”.

En ese sentido recordó la industria de la piedra, de la construcción, la metalúrgica, el campo, la industria de los chacinados, el comercio y el turismo.

“La industria fue, es y será la polea de desarrollo de un Tandil líder, que no tiene techo. Y ustedes saben que esta declaración no está regida por una mera expresión de deseos. Así lo sentimos como una verdad: tenemos una ciudad admirada y enviada por lo que es, pero esto que somos hoy tuvo un punto de origen y una mentalidad en común: el punto de origen fue que nuestros pioneros de la industria se comprometieron profundamente con la comunidad en la que vivían, y la idea unánime fue hacer de la industria un lugar de encuentro para construir bienestar a partir de la cultura del trabajo. Ha sido el trabajo el gran ordenador del progreso de nuestra sociedad y son los empresarios con espíritu emprendedor quienes generan riqueza y empleo. Los jóvenes emprendedores de Tandil tienen un espejo donde brilla la memoria viva de la industria, a sabiendas de que un país sin empresas no es un país viable”, aseguró el jefe comunal.

Además Lunghi reafirmó su voluntad de continuar con “la poderosa conjunción de la actividad privada con el Estado” y destacó que “luego de 14 años de gestión de gobierno, a través de esa comunión entre lo privado y lo público vamos perfilando el modelo del Tandil del Bicentenario. Estamos convencidos de estar en una nueva etapa de nuestro país, con oportunidades y puertas que se abren para la inversión, el surgimiento de nuevas industrias y el desarrollo sostenido”.

“Por eso desde el Gobierno local redoblamos el esfuerzo por gestionar y coordinar con el Estado Provincial y Nacional, la promoción de financiamiento para los proyectos productivos, la capacitación y las nuevas herramientas para las pymes y las empresas en general. Pretendemos avanzar juntos hacia el futuro construyendo en la cooperación el presente. Y si me permiten, además de otros tantos ejemplos de proyectos e inversiones en plena ejecución, vislumbro que como un emblema, un símbolo de los nuevos tiempos y de este camino hacia el futuro, será el nuevo edificio inteligente que la compañía Globant comenzará a construir en breve en nuestra ciudad y albergará a cientos de profesionales y empleados del software y las nuevas tecnologías”, destacó el intendente.

Finalmente invitó a los integrantes de todos los sectores a seguir trabajando juntos. “A fortalecer la capacidad de innovación, de crear, de emprender. Los invito a darle valor agregado a nuestros productos, pero fundamentalmente de sumar valor agregado a nuestros cerebros, porque el conocimiento es el verdadero motor del desarrollo integrado y sustentable que aspiramos a consolidar para nuestro Tandil y para nuestra Argentina”, concluyó.

Por su parte el Ministro de Producción de la provincia, Javier Tizado, y expresó que “en primer lugar quiero reafirmar nuestro compromiso desde el gobierno por el crecimiento de la industria en la provincia. El crecimiento de la economía ya lleva cuatro trimestres consecutivos, si crece la industria es porque hay muchos empresarios que invierten para innovar y producir más, buscando nuevos mercados, aumentando turnos y generando nuevos empleos: esto es lo que se está viendo hoy en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires”.

“Sabemos que no es todo homogéneo y hay lugares donde no se ha notado el cambio, es ahí donde vamos a hacer más énfasis, estando y haciendo como dice nuestra gobernadora María Eugenia Vidal. Para ello hemos creado un plan dentro del Ministerio de Producción que se llama Producción en tu Municipio, no queremos que los empresarios tengan que viajar a La Plata, a Buenos Aires a perder tiempo, queremos que se queden en sus fábricas produciendo, para ello vamos a venir con todos los organismos del Estado para brindarles la solución a sus problemas, OPDS, Hidráulica, ARBA, Geodesia, etc. Y desde el Ministerio de Producción vamos a ser los principales socios para resolver los problemas”, añadió.

Luego adelantó que “puedo asegurarles que queremos bajar la presión fiscal, trabajamos con el gobierno Nacional con la Ley Pymes, a la que seguro ya están inscriptos. Esa ley ya lleva 3.100 millones de pesos de ahorro para las PyMes, la derogación de la Ganancia Mínima Presunta, el impuesto al cheque, estamos facilitando muchísimos créditos a los que pueden acceder si están inscriptos en la Ley, y algo que me mencionan mucho, la desburocratización, los trámites, hemos descomplegizado los trámites no solo de nuestro ministerio sino de todos donde se afecte la competitividad”.

Por último indicó que “Tandil es un municipio pujante, del cual deben sentirse orgullosos. Son uno de los cuatro polos tecnológicos que tiene la Provincia, eso es motivo de mucho orgullo para el gobierno, han hecho todo solos, con mucho esfuerzo y dedicación, nadie los ayudó en nada. Nos llena de orgullo que en esta ciudad se reparen piezas críticas para la industria aeronáutica mundial y esto nadie me lo contó, lo vi con mis propios ojos. Desde el gobierno provincial vamos a apoyar con medidas concretas el desarrollo industrial del Municipio, como son la ampliación del Parque Industrial y la regularización de tierras para que puedan obtener financiamiento para poder crecer, la coordinación con Nación para el otorgamiento de una ayuda no reemblosable, que posibilite tener un centro de servicios en el mismo Parque, la coordinación también con el Ministerio del Interior de Nación y la Agencia de Administración de Bienes del Estado para que puedan tener un centro logístico multimodal, todas estas cosas van a dar competitividad y el Ministerio de Producción va a estar al lado de ustedes para gestionar en forma conjunta”.

Luego de la cena, el ganador del premio edición 2015, Fabián Oyarbide, titular de REDIMEC S.R.L. contó su historia personal, cómo llegó a transformar su idea y su sueño en la gran empresa que dirige, ejemplo de trabajo y constancia, líder en el mercado latinoamericano.

Jaime Feeney, Secretario de Desarrollo Económico Local, fue el encargado de anunciar al ganador de este año. “Estoy muy feliz de verlos a todos acá, en esta primera de muchas Fiestas de la Industria, tenemos que seguir trabajando todos juntos para esta hacer más grande a Tandil y así a la Argentina. Los premios no surgen por obra y gracia del gobierno municipal, surgen por el voto de sus propios pares, acá todos han votado a través de sus entidades, lo hicieron a sobre cerrado, porque así lo dice la Ordenanza”, detalló.

El Funcionario comunal anunció a Gustavo Michielotto como el ganador y resaltó que fue elegido por su trabajo, su perfil bajo. “Han votado a un emprendedor, a un trabajador que puso un galpón primero, otro después, a alguien que importa, que da trabajo, que constantemente se prende a nuevos proyectos, que invierte, votaron a una persona que tiene valores. Gustavo Miccheloto tiene una política de inclusión social, es un empresario que gana dinero, que da trabajo, que prospera y tiene una especial atención a aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad quienes tienen en su empresa un lugar para trabajar con dignidad, con un horizonte, una esperanza, un sentido a la vida. Gustavo es un claro ejemplo del hacer antes que el decir”.

Gustavo Miccheloto se mostró sorprendido por el premio, agradeció a su familia, al equipo de Agrobolsas y al intendente y su equipo por haberle dado la posibilidad de trasladarse al Parque Industrial y trabajar con mucha comodidad.

