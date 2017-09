La Asamblea Permanente en Defensa de las Sierras denuncia extracción de piedra de canteras ubicadas en La Poligonal

Mediante un comunicado de prensa la entidad preservacionista denunció que continúa la extracción de piedra en canteras que habían quedado desactivadas con la sanción de la ley de Medio Ambiente.

El comunicado sostiene que “una vez más, vemos como saquean las Sierras más antiguas de la Argentina”.

Recuerdan que en el “2010, se aprobó la Ley de Paisaje Protegido. Supuestamente la extracción de piedra cesó en las 4 canteras ubicadas dentro de la poligonal definida por dicha ley. Desde entonces vemos y denunciamos: Que las cuatros restantes trabajan a mayor ritmo

Que los pasivos ambientales no se mitigan, Que las construcciones avanzan impunemente, Que el Plan de manejo de la Zona de las Sierras Protegidas del Plan de Ordenamiento Territorial, no aparece hace años y por lo tanto el Plan de manejo de la Ley paisaje protegido en sus ítems relacionados a Ordenamiento territorial y Cuencas Hídricas tampoco fue completado”.

Sostienen que “las excepciones y convenios urbanísticos han otorgado privilegios a algunos particulares para no cumplir el Plan existente y construir indebidamente sobre las Sierras

Todo esto con gran impacto ambiental en la calidad del agua, en la escorrentía de aguas superficiales con el consiguiente aumento del riesgo de inundaciones, en la biodiversidad y en el paisaje.”

“Y ahora además volvemos a ver enormes bloques de rocas antiquísimas cargadas en camiones y llevadas para hacer escolleras en Puerto Madero. Estos crímenes ambientales, exacerbados por la codicia de la sobrecarga de camiones, que además rompen las rutas, también un patrimonio público, son inaceptables. La desidia en la gestión del Patrimonio Natural y la desigualdad son decisiones políticas concretas que privilegian el negocio de unos pocos, respecto a la preservación de los valores de la ciudad”, añadieron desde la Asamblea.

Por último indicaron que “cuando se aprobó la ley de Paisaje Protegido creímos que el estado empezaba un camino de protección. Ahora, a la luz de los hechos, cabe preguntar si los responsables de la gestión territorial local montaron una fachada de marketing verde mientras dejaron avanzar y propiciaron el negocio inmobiliario en desmedro de las Sierras y el ambiente de Tandil”.

