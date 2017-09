Gladys Bruzzone: “La Municipalidad es responsable y la Justicia cómplice”

Un grupo de personas marchó esta mañana por las calles del centro en reclamo de Justicia por la muerte del recolector de residuos Matías Martínez, en tanto que entregaron un petitorio a la Municipalidad, a la que responsabilizan del fatal desenlace.

Gladys Bruzzone, esposa del operario fallecido, encabezó la movilización, de la que también participaron los dirigentes sociales Griselda Altamirano y Jorge “Mono” Lezica.

“Justicia por Matías” y “que no quede impune”, decían los letreros escritos en cartones, alzados en las manos de los manifestantes mientras resonaban los tambores por el empedrado de calle Belgrano al 400.

La viuda hizo hincapié en la necesidad de reabrir la causa que cerró la Justicia Penal en primera instancia, donde los funcionarios que investigaron aseguran que Martínez murió por su propia imprudencia, una respesta que indignó a la familia y el Sindicato de Trabajadores Municipales.

Bruzzone sentenció que la comuna no cuida a sus agentes mientras que le endilgó un encubrimiento de la escena del hecho, ya que “antes que llegue la Policía retiraron el camión para descargarlo y limpiarlo, porque estaba pasado de peso y eso hizo que los amortiguadores no funcionen correctamente”.

Los allegados a la víctima solicitaron la reapertura del expediente penal y un nuevo sumario administrativo para deslindar las responsabilidades de los funcionarios municipales que “obligaron a trabajar a sus dependientes en condiciones inseguras”, para después “tapar todo”.

Comentarios

Comentarios