El juez Rafecas elevó a juicio oral la causa contra Milani por enriquecimiento ilícito

El magistrado emitió un fallo de 32 páginas en el que dio por acreditado que el ex jefe del Ejército no pudo demostrar el origen del dinero con el que compró una casa en el barrio La Horqueta, en San Isidro, por un valor declarado de 1.500.000 pesos.

El juez federal Daniel Rafecas elevó hoy a juicio oral la causa contra el ex jefe del Ejército, César Milani, por enriquecimiento ilícito, tras dar por probado que no pudo justificar el incremento de su patrimonio durante su paso por la función pública.

El titular del juzgado federal 3 también envió a juicio oral a Eduardo Barreiro, un ex compañero de armas de Milani, que fue acusado de ser la persona que se prestó para disimular el incremento patrimonial del ex jefe del Ejército.

En su descargo, Milani había dicho que un amigo militar le prestó 200.000 dólares para comprar la casa en el exclusivo barrio La Horqueta, y que se los entregó en un “bolso chiquito” durante un brindis en el Edificio Libertador.

