Cristina Kirchner: “Los fiscales y los jueces pueden firmar cualquier cosa que le manden desde la Casa Rosada”

“Lo que revela esta acusación es que se ha terminado el estado de derecho en la República Argentina porque los fiscales y los jueces pueden firmar cualquier cosa que le manden de la Casa Rosada”, consideró la candidata a senadora por Unidad Ciudadana. “Si hubo encubrimiento fue de otros”, dijo.

La ex presidenta y candidata a senadora por Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, denunció hoy una “persecución judicial” en su contra y consideró que el pedido del fiscal Gerardo Pollicita para que sea citada a indagatoria en el marco de la causa por encubrimiento en el atentado a la AMIA “revela que los fiscales y los jueces pueden firmar cualquier cosa que le manden de la Casa Rosada”.

“Hay una persecución judicial y si algo faltaba como prueba es esta absurda acusación del encubrimiento del atentado de la AMIA con consideraciones que dan vergüenza”, dijo la ex Presidenta en diálogo con medios locales de Avellaneda, durante una recorrida proselitista.

Ayer, el fiscal Pollicita pidió la declaración indagatoria de la ex presidenta y del ex canciller Héctor Timerman al dar por probado que existió un “plan criminal orquestado y puesto en funcionamiento” por ambos para “dotar de impunidad” a los ciudadanos iraníes con captura internacional por el atentado a la AMIA.

