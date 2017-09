“El fallo es una canallada y el municipio cometió irregularidades”

(foto de hoy, “lastra”) Epi: “Cierran la causa porque no hay plata de por medio porque la víctima es un trabajador”, dijo Lastra.

Luego de que la Justicia de primera instancia concluyera el expediente sobre la muerte de Matías Raúl Martínez acusando “imprudencia” del recolector de residuos, Roberto Martínez Lastra, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, descargó munición gruesa contra el Poder Judicial de Tandil y se mostró esperanzado en dar vuelta el veredicto en la Cámara de Apelaciones de Azul.

El triste deceso tuvo lugar en Abril del 2016, en Paseo de los Abuelos y Piccirilli (La Movediza), cuando en horas de la mañana, cuando realizaba el recorrido el camión municipal, la unidad dio marcha atrás y provocó la caída del operario, el que resultó aplastado.

El caso se dirime en el fuero penal, aunque en primera instancia el magistrado señaló que Martínez provocó su propia muerte por imprudencia.

La sentencia indignó al gremio: “es una canallada, no pueden salir a decir que la culpa era del trabajador solamente. El camión no estaba en condiciones de salir a trabajar, no le andaba la chicharra de marcha atrás, luego del hecho el camión fue descargado porque tenía sobrepeso, además de retirado y lavado”, denunció Martínez Lastra.

Y agregó que “el perito no pudo hacer la pericia porque no encontró el camión, cuando acá chocan dos camionetas con un herido y cercan la zona con una cinta. Reclamamos un sumario administrativo como corresponde, que lo abrieron después de 1 año, y todo quedó en la nada, seguro mañana saldrá el sumario como que está todo bien”, disparó el sindicalista.

También se preguntó “quién mandó a retirar y lavar el camión, los responsables son funcionarios y el que murió es un trabajador, y todo se olvida”.

El dirigente de todos modos se mostró esperanzado porque “la causa se apelará en Azul y ahí las cosas van a cambiar”.

Luego enfatizó que “al no haber plata de por medio, porque es un trabajador, cierran la causa por falta de pruebas. Falta que digan que se suicidó el trabajador y que la factura del lavado del camión la pague la familia”.

Martínez Lastra hizo envió cartas al intendente Miguel Lunghi: “todos esperaban lo penal, y ahora como sucedió en otros casos, cerrarán el sumario”, lamentó.

Más tarde el gremialista esperó que “el abogado de la familia pueda avanzar en la apelación en Azul.

Martínez perdió la vida y sus niños, de 3, 8, 9 y 16 años, quedaron sin papá ni sustento económico, ya que la mamá tiene que cuidar a los hijos y no puede trabajar, reseñó el secretario general.

Por último, reforzó la hipótesis del “accidente laboral, que paguen lo que corresponde”, concluyó Lastra.

