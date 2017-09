Arrizabalaga aclaró que “sólo se asigna el 0,07% al presupuesto participativo”

Juan Arrizabalaga, candidato a Concejal por el Frente VAMOS aseguró que “si bien el presupuesto participativo es una buena iniciativa del municipio, no resuelve los problemas reales y profundos de la comunidad y termina siendo un pequeño renglón en el presupuesto”

“Del total del presupuesto sólo se asigna el 0,07%, 1,9 millones de pesos que se distribuyen entre Vela y Gardey y claramente eso no alcanza” aseguró Juan Arrizabalaga quien comparte lista con “Cacha” Cena en el Frente VAMOS.

A su vez aclaró que no sólo es una cuestión de presupuesto, sino también de alcance, “no es suficiente aumentar el presupuesto cuando las decisiones que se pueden tomar sólo recaen en la compra de equipamientos o refacciones. Los vecinos saben más que nadie cuáles son sus problemas y que maneras tienen para resolverlos”.

“El alumbrado público, la señalización de las calles, la cuestión de los residuos sólidos urbanos, la seguridad, las cuestiones de salud y de género, pueden ser abordadas por la comunidad en coordinación con la municipalidad. Y son siempre problemas urgentes, no pueden esperar la llegada del Presupuesto Participativo”. En este sentido explicó que “necesitamos otras herramientas de articulación comunidad municipio, que generen realmente propuestas innovadores para resolver los problemas que genera el crecimiento de Tandil. Hay que fortalecer las herramientas de gestión democrática de la Ciudad creando mecanismos mas abarcativos y permanentes, donde los mismo vecinos puedan ser protagonistas”.

En este sentido Arrizabalaga explicó que “como Frente Vamos proponemos los Centros de Participación Ciudadana, como una manera de vincular aún más fuertemente las políticas del municipio con las necesidades de los y las vecinas de Tandil”.

También aclaró que “quienes participen en estos centros pueden presentar proyectos y ser financiados por el estado para fortalecer el desarrollo social, la economía popular y diseñar y planificar diferentes acciones para fortalecer la igualdad de género”

Recordemos que el presupuesto participativo, una iniciativa que tiene el Municipio desde hace varios años para las localidades de Vela y Gardey donde los vecinos pueden decidir sobre el destino de los fondos públicos asignados, elaborando los proyectos y determinando, mediante su voto, cuáles son las obras y proyectos que se ejecutan

