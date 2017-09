Santamarina se prueba con Alvarado

Esta mañana, a partir de las 11.30, en el estadio San Martín, Santamarina tendrá una importante prueba cuando se mida en un amistoso ante Alvarado de Mar del Plata. El cotejo le servirá a Héctor Arzubialde para ver en acción a varios de los refuerzos e ir perfilando el equipo que debute ante Aldosivi, el próximo sábado 16 en la B Nacional.

La semana pasada los aurinegros se midieron ante Independiente, conjunto que se encuentra realizando una buena campaña en el Federal B. Para hoy esta previsto medirse ante un adversario que disputará el Federal A y tiene como objetivo pelear por el ascenso.

En diálogo con LA VOZ, el arquero de Santamarina, Joaquín Papaleo, explicó que “mi idea es este año poder dar vuelta a página y arrancar de cero para no dormirnos. La idea será poder tener una buena temporada, con el objetivo principal que es conseguir una regularidad y mostrar un buen nivel para poder seguir creciendo”.

Más tarde el golero aseguró que “cuando tenes un buen torneo es normal que el equipo se vaya desmantelando. Acá es complicado poder retener jugadores ya que otras instituciones, con mayor poder económico, te pueden tentar. La idea era otra pero ahora debemos pensar en lo que será el campeonato”.

Por otro lado, el ex Unión de Santa Fe afirmó que “empezamos un poco más tarde pero hicimos un buen trabajo en estos días y si hacemos bien las cosas creo que no se verá reflejada en el inicio del torneo el hecho de haber comenzado la pretemporada un tiempo después que los otros rivales”.

Consultado sobre el fixture, Papaleo manifestó que “nunca me fijo en eso pero sabemos que será un campeonato más duro que el anterior. Creo que subió la calidad de la categoría por los equipos que descendieron y se reforzaron muy bien, sumados a los que subieron que se armaron para luchar en la divisional. Tenemos que estar preparados para enfrentar en cualquier momento al rival que nos toque”.

